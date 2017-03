Kris Aquino magbabalik-telebisyon

Totoo ang observation ng mga nakakuwentuhan namin. Hindi lang ang mga good traits ng mga personality ang nami-miss kapag nawawala sila, pati ang mga kaartehan at kamalditahan nila ay nakaka-miss na rin.

We were used to it and often, we are always looking for things that we’re used to. Kapag nawala sa eksena ang personality ay biglang naaalala ng kanyang mga co-workers ang kaartehang unique lang sa kanya, siya lang ang puwedeng gumawa, siya lang talaga at wala nang iba pa.

Du’n nami-miss ng kanyang mga katrabaho si Kris Aquino na nang magsabog daw ang langit ng kaartehan ay napakaraming nasalo.

Kuwento ng isa, “Kung kaartehan at mga ka-dramahan sa buhay ang pag-uusapan, e, walang kakabog kay Kris. Para bang siya lang ang may lisensiyang umarte at mag-inarte ng ganu’n.

“Hindi ‘yun bagay sa iba dahil wala silang karapatan, si Krissy lang talaga ang puwede mong palampasing magpakita ng ganu’ng pag-iinarte.

“Darating siya sa set na parang walang nakikita, nag-aabang ang buong production staff kung kailan siya magsasalita, kapag nag-umpisa na siyang mag-talk, para na siyang sinusiang puwet ng manok na hindi tumitigil sa kadadaldal.

“Kapag maraming tao sa paligid, e, para siyang tuwang-tuwa, mas maraming tao, mas masaya siya. Du’n na siya magpapairal uli ng kaartehan. Kahit ano lang, basta masabi lang na nasa kanya ang atensiyon ng lahat, ganu’n lang!

“Aba, nakaka-miss kaya ‘yun? Kaya nu’ng mawala siya, e, hinahanap-hanap ‘yun ng mga nakakatrabaho niya, parang hindi kumpleto ang buhay nila, dahil matagal na nilang hindi nakakatrabaho si hitaders!

“Pero tapos na ang kanilang paghihintay, ilang tulog na lang at magbalik na si Kris Aquino, buhay na buhay na naman ang dugo ng mga taong naaaliw sa kanyang kaartehan!” pagtatapos ng aming nakairap na kausap.

Hahaha!

-o0o-

And dahilan kung bakit lumayas na ng bansa si Mo Twister

Hanggang maaari ay ayaw nang balikan pa ni Rhian Ramos ang napakasaklap na episode ng kanyang buhay sa poder ni DJ Mo Twister. Lahat ng sama ng loob na meron sa mundo ay ibinigay sa kanya ng deejay-TV host.

Sino ba naman ang makalilimot sa eksenang ‘yun? Bukambibig ni DJ Mo na mahal na mahal nito si Rhian, pero nu’ng makipaghiwalay siya ay winasak na siya nito nang tuluyan na halos ikamatay na niya dahil sa sobrang kahihiyan.

Kung anu-anong kasiraan niya ang ipino-post sa social media ng deejay-TV host, iniiyakan na lang ‘yun ng aktres, pero isang araw ay nalaman na rin ng kanyang pamilya ang ginagawang “pambababoy” sa kanya ng ex niya.

Nanghimasok na ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit kay Rhian. Ayon sa chika ay sumugod daw ang isa niyang tiyuhin na unipormado sa tinitirhang condo ni DJ Mo.

Hindi raw ito pinapasok, pero may hebigats na mensahe raw itong iniwan para kay Mo. Siguro ay hindi na natiis ng tiyuhin ng aktres ang mga ginawa nu’n ng deejay-TV host sa pamangkin nitong walang kalaban-laban. Ang mensahe ay nakarating kay DJ Mo Twister. ‘Yun kaya ang dahilan kung bakit ora-orada itong lumipad palabas ng Pilipinas?

Napakadiing kuwento ng isang obvious na ayaw na ayaw sa deejay-TV host, “Nagtatapang-tapangan lang ang lalaking ‘yun, hanggang bibig lang naman ang kaya niyang ipanglaban, duwag ‘yun!”

-o0o-

Mag-inang Lotlot at Janine pinupuri sa pagiging propesyunal

Madalang lang tayong makarinig ng mga papuri tungkol sa mga sikat na personalities. Kadalasan ay pintas ang ating naririnig, mga hindi kagandahang ugali ng mga artista sa likod ng mga camera.

May nakausap kaming may posisyon sa isang malaking ad agency. Hindi na mabibilang ang mga personalidad na kinuha nilang endorsers, ang dami-dami nang nakatrabaho ng kanyang team, pero puring-puri ng kanilang ahensiya ang mag-inang Lotlot de Leon at Janine Gutierrez.

Magbanggit ka ng pangalan ng sikat na artista at siguradong naging endorser na nila ‘yun. Ganu’n kalaki ang kanilang kumpanya, hindi na sila naghahanap, sila ang nilalapitan ng mga manager ng mga personalidad.

Kuwento ng taga-ad agency, “Maraming kuwento at experiences akong masasabi tungkol sa ibang artista, pero kina Lotlot at Janine, saludo ako. Hindi nila kami binigyan ng problema even once.

“Madaling kausapin si Lotlot, sandaling pag-uusap lang, sarado na ang contract. Si Janine naman, e, ganu’n din, hindi siya pasaway, sumusunod siya sa pinag-usapan at sa kung ano ang naka-stipulate sa contract niya.

“Never siyang nag-inarte, mabait ang bata, manang-mana siya sa mommy niya na wala ring kahirap-hirap maka-transaction. Magtatagal siya sa amin, gustung-gusto ng mga boss ang attitude niya,” papuri ng aming impormante.

Puro papuri ang sinabi ng aming kausap sa mag-ina. Meron nang napatunayan si Balut pero wala siyang pagbabago, down to earth pa rin siya, marespetong kausap.