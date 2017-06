Your kind of KathNiel story

“Comic relief with a cause,” iyan nga raw ang magiging silbi o papel nina Randy Santiago, Gelli de Belen and company sa pagkakasama nila sa ‘La Luna Sangre’, ang inaabangang teleserye ng marami sa ABS-CBN.

Bukod kasi sa mga bidang-bidang sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, sandali ding bibida sina Angel Locsin at John Lloyd Cruz (hindi sigurado kung papatayin ang mga characters, pero may hint na “pababalikin” sila somewhere along the story), plus meron pang Richard Gutierrez with Ina Raymundo, Sue Ramirez, Joross Gamboa at marami pang iba na “soon” ay papasok sa kuwento.

“This is your kind of story na full of surprises. May mga lilitaw at lalabas na mga karakter na imposible ninyong iisipin na puwede pala. But basically, this is KathNiel’s story. Hindi puwedeng alisin ang rom-com element sa gitna ng “fantasy-action-thriller- horror” na takbo ng mga pangyayari,” bahagi ng paliwanag ng tugang kumare naming si direk Cathy Garcia-Molina na sasamahan ni direk Richard Arellano sa ‘La Luna Sangre’.

Indeed, “biggest” project nga ito ng KathNiel sa kanilang TV careers at ramdam naming magtatagumpay sila.

Kuwelang-kuwela talaga si Daniel sa mga nakakakilig na eksena with Kathryn, na mukhang revelation nga ang pagka-fierce sa mga action scenes niya.

With this very good project, mas nag-level-up ang tandem nila and yet, dala-dala nila ang sarap ng kilig na hinahangaan ng marami.

Magsisimulang umere sa primetime ng ABS-CBN ang ‘La Luna Sangre’ simula ngayong June 19.

*****

Marespeto namang sinagot nina Joross at direk Randy na maayos din silang nagpaalam sa GMA 7 kung saan may mga ginagawa sila.

Direk Randy is the one helming ‘Wowowin’ show ni Willy Revillame, while Joross has his share of fun and laughter sa nagpaalam na Regine Velasquez show at kukunin sana for another show, but decided to do ‘La Luna’.

“Iyan naman po ang maganda sa sa negosyong ito. For as long as na-i-inform mo sila ahead of time at nakakapag-usap kayo ng masinsinan, nang puno ng respeto at walang eklayan, there’s no reason para magka-problema,” sey nina direk Randy at Joross.

Kapwa mahalaga ang mga roles nila sa KathNiel soap. Randy describes his role as “pang-asim na mapapakagat ka” while Joross reveals, “kakagatin mo talaga” lalo pa’t sa ilang eksena daw na nag-transform siya from werewolf to human, “dahon lang ng mais ang nakatakip” sa maselang bahagi niya.

Yes, ang mga karakter daw na mga lobo at bampira sa ‘La Luna Sangre’ ay magpapasiklaban din ng mga katawan and what else hahahaha!

*****

Maanghang, matapang at may himig nang panunumbat ang mga posts ni Jaclyn Jose patungkol sa isyu nila ni Jake Ejercito.

First time nga raw niyang magsasalita para sa anak na si Andi at apo. Naghahamon ang de-kalibreng aktres kay Jake at idinamay na niya ang nanay nitong si Laarni Enriquez.

Isyung pampamilya kung tutuusin ang lahat, pero dahil ginawa na ngang parte ang social media ng mga involve, sabog na sabog nga ito sa social media world.

Nakakalungkot pero mukhang mas gusto nila at enjoy sila sa mga ganung paraan kaya hala…bahala na sila hahahaha

*****

Ito talagang si mega Sharon Cuneta, napaka-natural na OA.

Kahit sa pagpili nito ng ire-retain na contestant sa kaniyang team sa ‘The Voice Teens ‘eh sobrang nagpapaka-emosyonal ito at meron pa itong emote sa mga kapwa coaches na “i-steal” naman nila ang hindi nito mapipili as if she has the best of the best?

May mga times kasing nakakairita na ang sobra niyang pagiging childish noh? At 50 something, eh feeling teenager pa rin ang mega star with matching tears and stories ng kanyang more than 30 years sa industry.

Sige na nga, favorite naman namin siya kaya pagbibigyan na lang pero hindi niya rin kami maaawat magsabing “nakakainis na rin” hahahaha!