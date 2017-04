KC’s birthday wish

Kung totoo ang nasagap naming tsika, naging birthday wish nga raw ni KC Concepcion last April 7, ang matuloy ang movie project ng parents niya.

Lumabas kasi sa balitang hindi na naman uli matutuloy ang Sharon-Gabby movie for 2017 as reported dahil sobrang tight daw ng skedyul ni Gabby.

Bongga rin naman kasi ang soap nito sa GMA 7 at na-extend pa nga sila bukod sa naging araw-araw ito until Saturday.

Pero busy rin naman si Shawie dahil meron itong malapit nang magtapos na “Your Face Sounds Familiar” plus ang papasok na “The Voice Teens”.

Ipinaalam daw ni KC sa parehong parents ang wish niya. Mas vocal nga ngayon si Shawie sa pagsasabing looking forward pa rin siya for the project kahit sa 2018 pa ito magawa.

And we need to hear from Gabby’s camp na nagsasabing booked na ang 2017 niya sa mga projects hahahaha!

Ito namang mga ito, kung maka-arte pa eh parang feeling yata nila’y kahilera sila ng mga LizQuen o Kathniel o Jadine hahaha!

****

Mas nagiging close pala ngayon sina Janine Gutierrez at Rayver Cruz.

Nagka-kilala ang dalawa nang maimbitahan daw si Rayver sa opening ng restaurant ni Lotlot, mother ni Janine.

Then ang kaibigan at co-star naman ni Janine na si Mikael Daez pala ang nambuyo nang nambuyo sa aktres na entertain-in nito si Rayver dahil lagi raw nitong nabubuking ang mga text exchange nito.

Although nasa “friend stage” ang dalawa, wala namang kumukontra sa posibilidad na mas lumalim pa ang ugnayan nila dahil kapwa naman sila single at available.

At kahit pa magkaiba sila ng network, for sure ay hindi naman yun magiging isyu para hadlangan ang kanilang friendship.

Nakaka-excite lang kasi kapwa sila matatangkad at maganda at guwapo. Hmmm..bagay na bagay rin sila if ever mang maging sila in the future hahaha!

****

Looks like Bea Alonzo and Gerald Anderson are just waiting for the right time for them to finally announce their being together.

Gaya nga ng lagi nilang sinasabi, mas nag-eenjoy daw sila na laging magkasama exclusively at hindi na rin mga bagets pa para lagyan ng label ang understanding nila.

Well, we can only relate to that dahil may mga bagay nga sa relasyon na kapag nalagyan na ng label eh nag-iiba na ang diskarte pati na rin ang emosyon ng bawat isa.

Kilala nating maingat ang dalawa sa pakikipag-relasyon based on their previous ones, kaya’t unawain na lang natin ang privacy na gusto nilang kanila lang.

Gabi-gabi pa ring napapanood si Bea sa “A Love to Last” na kinakikiligan ng marami ang tandem niya with Ian Veneracion, habang this May na nga magsisimula naman ang “Ikaw Lang ang Iibigin” sportserye ni Gerald, kasama sina Kim Chiu at Jake Cuenca.

We heard from a source na ngayong Holy Week nga ay may planong magsama sa pagbisita iglesia at pag-observe ng Lenten Season ang dalawa kasama ang mga families nila and close friends.

It seems indeed na very good influence nga ang isa’t isa kahit sa mga mas personal nilang activities outside showbiz.

*****

Another couple err…ex-couple we mean ang nasa hot limelight din ngayon.

Super react nga si Andi Eigenmann sa ginawang pagsampa ng petisyon sa korte ni Jake Ejercito kaugnay ng equal rights nila para sa anak na si Ellie.

Nagdesisyon nga raw si Jake na dalhin sa korte ang isyu dahil feeling daw nitong may effort si Andi na ilayo sa kanya ang anak at mas gawing “ama-amahan” ang recent bf nito sa ngayon.

Pinipetisyon ni Jake na bukod sa magkaroon siya ng equal visitation rights and joint custody sa pagpapalaki sa anak nila.

Nag-ugat ang isyu nang diumano’y sadyang iniligaw ng date ni Andi ang supposedly graduation rites ng bagets na dapat ay pupuntahan ni Jake, kaya’t naungkat pati ang madalas na pakikipag-bonding ng bata sa current bf ng aktres pati na ang diumano’y pagpapatulog dito sa kuwarto ni Andi na kasama pa si Ellie?