Karapat-dapat sa MMFF

Base sa naging reaksiyon ng moviegoers na nanonood ngayon ng pelikulang Mano Po 7: Chinoy, karapat-dapat nga raw ito na nakasama sa forthcoming Metro Manila Film Festival na magsisimula sa December 25.Pahayag ni Roselle sa naging reaksiyon ng moviegoers, “O, dapat nga, ‘di ba?

“I also felt that way.

“Sa script pa lang talagang inayos na, and that was really intended na maipalabas sa Christmas.

“We never, you know… we never did Mano Po na basta-basta lang.

“Lahat ng Mano Po namin, inalaagan lalo na ito dahil matagal na nawala.

“So, binantayan and the director (Ian Loreños) did his best, at ang gagaling lahat ng mga artista.

“Pati bit players naaalagaan hindi lang lead stars, pati rin ang kanyang visuals, ‘di ba?”

Dugtong pa niya, “Actually, yun talaga ang gusto kong mangyari.

“And I’m happy na majority of the audience, at maging kayo (press people) na-appreciate at, nagandahan sa movie.

“Coming from you kasi, baka sabihin ay self-serving ako, very bias kasi sa amin ‘yan.

“It really has to come from people who’ve seen it.”

Pakiramdam ba niya ay na-shortchanged sila?

Tugon ng lady producer, “Siyempre as a producer, honestly, I felt that way.

“Sana naman, kahit ‘di Christmas ‘yan, mapanood pa rin ng mga tao para ‘di naman sila ma-shortchange, ‘di ba?

“So, it goes both ways.

“Hindi lang naman ako, kundi pati dun sa mga puwede namang makapanood, ‘di ba?”

Sa puntong ito, naitanong sa kanya ng editor na si Ian Fariñas ang kanyang reaksiyon sa sinabi ng festival’s execom na ito na nga raw ang “Age of Rennaisance” for local cinema?

Aniya, “No, it’s really rennaisance.

“We’ve seen it, and it happened.

“But how it would be accepted is another story.

“Now, they really want the change, it just that they want to prove they want the change.

“The objective is that, you know, make the change… because Mano Po has been there.

“It has been a part of the Manila filmfest, kaya siguro siya na-ostracized.”

Ano ang pakiramdam niya sa manner nang pag-i-implement ng pagbabago?

Tugon ni Roselle, “I felt that even before.”

“ I thought that a lot of the… some people in the execom and the selection committee ay may self-interest din, e.

“Baliktad nga lang siguro ngayon, ‘di ba?

“So, nagka-campaign din sila.

“What saddens me, one of the execom members can say a lot of things, you know, saying about what he feels.

“But he’s part of the execom, dapat hindi siya nakikialam dun ‘di ba?

“Dapat walang ganun.

“He has to be fair.”

* * *

Labis na ikinatutuwa ng singer-songwriter na si Marion Aunor ang balita na dalawa sa kanyang compositions ay iri-record nina Sharon Cuneta at Jona para sa kani-kanilang albums.

Si Sharon ay iri-record ang kumposisyon niyang “Lantern,” samantalang si Jona naman ay nai-record na ang kanta niyang “Last Message.”

Kuwento ni Marion, “Yea, I am super-excited for those two.

“So far, narinig ko pa lang po yung kay Jona, and maganda talaga yung interpretation niya.

“And I’m even more excited dun naman sa megastar song.

“Yung kay Jona, it’s a heartbreak story of my friend, ginawa kong song.

“Actually, I was pitching three songs for Megastar, hayun, I think Sir Jonathan Manalo thought babagay din kay Jona yung isang song, so ibinigay niya.

“Then, yung isa, ipinitch naman niya kay Ms. Sharon.”

Nung malaman nga raw niya na nagustuhan ni Sharon ang kanyang isinulat niya, ibang klase raw ang kanyang naramdaman.

Aniya, “I was dying.

“Hindi ko alam kung paanong approach.

“Kasi, ano ba, should I stick sa classic niyang Sharon songs, or should I actually take a chance and do something na bagay din sa… yung style ko talaga.

“So I went for the second one, hindi ko ini-expect na makukuha and nakuha siya.

“And yung comment daw dun sa second song, sabi raw ni Ms. Sharon ay parang new raw, current.

“Yea, I’m so happy na nagustuhan niya at nakapasa yun sa kanila.”

Napanayam ng E, Di Wow! ang anak ng dating singer na si Maribel Aunor sa kanyang bar concert tour na may titulong Marion: A Bar Concert Tour na ginanap sa Historia Bar sa Sgt Esquerra Avenue corner Timog Avenue, Quezon City.

Host dito ang aming Kabayan Weekly editor na si Ambet Nabus kung saan ipinakita naman niya ang kanyang singing prowess sa pagbibigay ng tatlong madamdaming song numbers.

Sa tingin ba niya ay babaguhin pa ang tunog ng kanyang kumposisyon ayon sa istilo ni Sharon o pananatilihin ito ayon sa kanyang pagkakasulat?

Ani Marion, “Well, nung ibinigay ko po kasi kay Sir Jonathan, bahala na po sila, mau-surprise na lang ako.

“Pero usually naman, nag-i-stick sila sa kung anuman yung…

“Either way basta Megastar ang kakanta, okey na yun sa akin.

“Yung song it’s a form of pain na parang gusto mo nang maggive-up talaga, like sobrang down ka pero you will rise like a lantern in the sky.”

Nagkaroon na ba ng pagkakataong nagkausap sila ng Megastar tungkol sa kanyang kanta?

Sagot niya, “Hindi pa, like nagkaroon lang kami ng chance noong maging part ako ng We Love OPM.

“Nagkaroon kami dun ng Sharon episode, hayun.

“’Tapos, tinanong po niya ata kay Sir Jonathan kung sino ang nagsulat nito at sinabi nga ako.

“Hayun, kinu-compliment naman niya ako as a song writer and I can’t wait to meet her again now na nakapasa na yung song.”

Pangarap din niyang maka-duet ang award-winning actress-recording artist sa mga darating na panahon.

Sabi niya, “I hope one of these days.

“Pangarap ko din namang maka-duet yung mga artist na nabigyan ko ng songs like sana magkaroon ng show like yung kay Jonathan Manalo.

“Siyempre po, malaking honor po sa akin yung makasama mong kumanta ang ina-idolize ng lahat.”

Yung kanta ba na nagustuhan ni Sharon, ginawa ba niya yun intended talaga para sa kanya?

Pagri-reveal ng Star Music recording artist, “Well, I heard na may pinagdaanan din si Ms. Sharon before, maybe she wasn’t really happy.

“I really don’t know kung ano but I just wanted na, hayun nga, from being…if she was sad before, I want something na makaka-relate siya.

“Yea, I did it para talaga sa kanya.

“Well, narinig ko na yung arrangement, they’ll be recording very soon.

“Yung kay Jona naman, narinig ko na – ang ganda, ang ganda, as in!”