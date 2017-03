John Regala to Baron Geisler: ‘Don’t be like me’

DUBAI—Veteran actor John Regala urged Baron Geisler to change for the better, and prove to the public that what they say about him is wrong.

“Bilang anak, Baron, huwag mong masamain ang aking payo, anak. Laging nasa sa ‘yo ang tsansa para magbago. Patunayan mo sa sarili mo na mali sila sa iniisip nila. Malayo pa ang mararating mo,” John, dubbed as “bad boy” in the ‘90s, was quoted as saying in a pep.ph report.

According to John, Baron just needs understanding at this point in time, adding that the people should give him a chance to make things right.

“Magbabago naman ‘yan, tamang guidance lang, at huwag nating husgahan agad dahil baka may dinadala ‘yan na mabigat sa loob niya.

“Minsan naman sa buhay natin, nabibigyan tayo ng pagkakataon, ibigay rin natin yung pagkakataon sa ibang tao,” he said.

John gave the statement following Baron’s involvement in several fights over the recent years, one of which involved Kiko Matos, an indie actor. Reports had it that the two both agreed to battle it out in a fight cage for the Universal Reality Combat Championship fight night on June 25.

Like Baron, John said he also got involved in fights to defend himself, but said that bad habits should be changed especially when it already starts to affect oneself negatively.

“Hindi ako naghahanap ng gulo pero tumatanggap ako ng basag-ulo. Hindi ako umuurong . . . Napagdaanan din natin ang mga bisyong ganyan. Pero sabi ko nga, ang bisyo, pinagdadaanan lang ‘yan, hindi tinatambayan.

“Kumbaga, kung nakikita mo na nakakasama na sa ‘yo, nakakasama na sa pamilya mo, nakakasama na sa pagkatao mo, iwan mo na ‘yan bago mahuli ang lahat,” John said.

He said he has worked with Baron, and described him as “respectful.”

“Nakatrabaho ko si Baron, marespeto naman siya bilang aktor. Yun nga lang, kapag nakakainom, dun lang nagkakaroon ng konting pagbabago sa kanya at naiintindihan ko naman ‘yon bilang aktor. Magaling naman tayo sa pang-unawa.”

John, whose acting career went on a hiatus due to previously being involved in illegal drug use, said he doesn’t want Baron to experience the life he used to have.

“Huwag naman, anak, huwag mong pabigatin ang aking pasan-pasan. Huwag mong kunin yung masama kong itinatapon. Yung mabuti lang ang kunin mo at yun ang itanim mo sa puso. Huwag yung masasama. Huwag mo akong gayahin.

“Pareho rin kaming may dinadala siguro sa buhay,” he said.

John, the report said, is now an environmentalist, and heads the Project Green Evolution Inc. which manufactures and distributes Water Bonsai Organic Root Grower for indoor plants.