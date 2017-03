Jessy Mendiola sa hiwalayang Luis-Angel: ‘Malinis ako’

Palaban na itong si Jessy Mendiola huh.

Bongga papa Ambet yung naging sagot niya sa mga naging akusasyon sa kanya na diumano’y isa siyang ahas.

Mga kakampi ni Angel Locsin ang nag-akusa sa FHM’s Sexiest na sinagot niya na “malinis ako. Wala akong tinatapakan,” bilang paliwanag sa umano’y pag-singit niya sa noo’y relasyon nina Luis Manzano at Angel.

“Bitter o ampalaya” naman ang ganting tawag ng netizens kay Angel na mukha ngang hirap maka-move on sa kinahantungan ng relasyon nito kay Luis. Though wala silang sinabi na rason sa naging hiwalayan nila, maliwanag sa mga emote ngayon ni Angel na may third party nga yata.

Yes, kaya naman agad siyang pumayag na yun ang maging title ng kanyang susunod na movie sa Star Cinema, kasama sina Sam Milby at Zanjoe Marudo.

Very true to life, kung paanong very true rin na ngayon daw ay si Luis na ang sumasagot ng mga bashers ni Jessy sa Instagram account nito.

Aba, kung wala pa silang relasyon, ganun-ganun mo na lang ibibigay ang iyong social media account to get even with your bashers? (Tumpak nanay Lolit! – Ambet)

*****

Alden Richards pinaiyak ng Eat Bulaga at GMA 7

Umiyak si Alden Richards sa anniversary celebration ng love team nila ni Maine Mendoza sa Eat Bulaga noong Sabado at crayola na uli siya noong Linggo sa Sunday PinaSaya.

Mega-cry si Alden sa Sunday show ng GMA 7 dahil na-surprise siya sa Platinum awards na ibinigay sa kanya ng GMA Records.

Dalawa ang plake na natanggap ni Alden, ang 6th at 7th times Platinum awards ng kanyang record album na Wish I May.

Umiyak si Alden nang pasalamatan nito ang lahat ng fans at supporters niya.

Ibinigay nina Ai-Ai delas Alas at Marian Rivera ang sorpresa pagkatapos ng duet nina Alden at Maine na biglang nag-exit frame dahil ayaw niya na maagawan ng eksena ang kanyang kapareha sa Imagine You & Me.

*****

Miss Universe 2016 ‘safe’ idaos sa Pilipinas

Matagal naman ang naging meeting nung Sunday din ng mga tauhan ng Department of Tourism at ng talent manager na si Jonas Gaffud.

Kahit araw ng Linggo, nag-meeting sina Jonas at DOT Assistant Secretary Kat de Castro tungkol sa posibleng pagdaraos ng Miss Universe 2016 sa bansa natin.

Matagal nang magkaibigan sina Jonas at Kat. Beauty queen maker si Jonas dahil nananalo sa mga beauty pageant ang kanyang mga kandidata.

Sina Megan Young at Pia Wurtzbach ang biggest contribution ni Jonas dahil nakuha ng dalawa ang Miss World at Miss Universe crowns, respectively.

At dahil best of friends sina Jonas at Kat, malaki talaga ang tsansa na maganap sa Pilipinas ang Miss Universe 2016.

Puwede nang sabihin na safe na idaos sa Pilipinas ang Miss Universe dahil kahit bagong upo pa lamang si papa Rody sa puwesto, tagumpay ang kanyang peace and order campaign.

*****

Dahil sa pera, ex-beauty queen iniwan ang manager

At dahil beauty queen na rin lang ang usapan, hindi pala naging maganda ang paghihiwalay ng isang ex-beauty queen at ng kanyang manager.

Ang tsismis, nanghihinayang ang former beauty queen sa komisyon na ibinibigay niya sa kanyang manager kaya nag-babu siya.

Nagmistulang ingrata ang ex-beauty queen na mas pinahalagahan ang datung kesa sa mga tulong na ibinigay ng dating manager niya.

Ang hindi kagandahan na ugali ng ex-beauty queen ang sinasabi na sagabal sa pag-unlad ng kanyang showbiz career.

*****

Bagong Guinness Record ng Pilipinas hindi nakakatuwa

Hindi karangalan ang ikinakalat na balita na sikat uli sa buong mundo ang mga Pilipino dahil 63,000 ang bilang ng mga drug addict na sumuko kaya pasok ang Pilipinas sa Guinness record for most number of voluntary surrender drug pushers and users.

Imbes na maalarma, may mga timang na natuwa dahil sa bagong record ng bansa natin sa Guinness World Record.

Hindi dapat ipag-rejoice ang ganoong klase ng balita ‘no! Sa totoo lang, napapagod na nga ako sa panonood ng mga news program dahil araw-araw, hindi nawawalan ng mga balita tungkol sa mga drug pusher at drug addict na natsutsugi, kaya sa mga natutuwa, mag-isip-isip nga kayo!