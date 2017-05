Jean suportado ang death penalty

Actress Jean Garcia of “Pinulot Ka Lang Sa Lupa” is a solid supporter of President Rodrigo Duterte.

So when we visited her recently at the taping of the top-rating GMA drama series we asked Jean if she is in favor of the death penalty.

“Honestly, yeah, yes! Ah depende, ayoko masyado… pero ibig kong sabihin, yung grabe talaga na mga, iyon, sa drugs, killer.

“Hindi kasi ako… ang feeling ko kasi kailangan na talaga ng disiplina, kailangan ng takot ng tao, kailangan marunong tayong matakot. Kasi hindi naman tayo ano, maski mga bata ngayon alam ang tama at mali, di ba?

“Para magkaroon ng disiplina, mas maging safe ang country natin, di ba?

“Mas makakalakad na tayo sa kalye ng hindi tayo natatakot. Di ba pag nasa Japan ka, lakad ka lang. Taipei ganun rin.

“Kahit mag-isa ka, lakad ka, punta ka ng 711, punta ka ng ano, very safe, kahit madaling araw, di ba?

“And we want that for our country, di ba? Especially like ako, nanay ako, meron akong mga anak, gusto ko safe ang mga bata.

“So ang sa akin pag gumawa ka ng katarantaduhan, pagdusahan mo.

“Ngayon kung ayaw mo ng death penalty, ayaw mong mabitay or whatever, tumino ka!

“Gumawa ka ng tama, di ba?

“So nasa sa tao yun. Hindi naman yung kasi gobyerno or kasi iyon yung opinyon ko, it’s not that, e. It’s you [who] want to have a safe country, di ba?

“Tsaka magkakaroon din yun ng effect din sa bawat isa kung lahat tayo disiplinado.”

But as it is, only drug-use and drug pushing are the ones included in the death penalty bill; rape, and murder are not.

“Yun na nga actually ako, yung rape dapat kasama. Kasi unang-una, sorry ha, hindi ako nagmamarunong, ako opinyon ko lang po ito, maraming hindi mag-a-agree sa akin, wala naman din akong pakialam dahil opinyon ko yun, di ba?

“Hindi ko naman sinabing maging opinyon nila, so opinyon ko lang.

“Kasi bakit ba may mga rape victims, bakit ba may mga nangre-rape?

“Drugs din, di ba? O di pareho. E di bitayin na rin yang mga yan!

“Di ba?

“Yun lang naman yung sa akin, opinyon ko lang po yan,” Jean said with conviction.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mikael Daez plays Edward Villareal in “Legally Blind”. Edward is the love interest of Grace Evangelista played by Janine Gutierrez in the GMA Afternoon Prime series.

Lauren Young plays Charie, the sister of Grace (Janine).

So we asked Mikael if he doesn’t feel uneasy that the three of them are together in one show.

Elmo Magalona is the ex-boyfriend both of Janine and Lauren, while Lauren is the sister of Megan Young who is the girlfriend of Mikael.

“Tuwang-tuwang ako, oo,” Mikael initially said with a laugh. “Kasi sinasabi ko, ‘O ano, kumusta, okay lang ba kayo. Inaasar ko silang dalawa! Kasi ako kilala ko si Lauren, obviously inaasar ko yan lagi.

“Si Janine, medyo cool ako diyan e kasi schoolmate ko siya [dati sa Ateneo de Manila University] and ever since, there is something about me and Janine na okay e, suwabe lang yung relationship namin lagi.

“So ang hilig kong mam-bully sa kanilang dalawa.

“So ayun, we’re okay; me, Janine and Lauren. Walang problema.

“Whatever problems they have, bahala sila,” at tumawa muli si Mikael.

“Legally Blind”, also a consistent Kapuso top-rater also stars Chanda Romero (as Marissa Evangelista), Therese Malvar (as Nina Evangelista], Marc Abaya (bilang William Villareal), Rodjun Cruz (bilang Joel Apostol), Lucho Ayala (bilang John Castillo), Ashley Rivera (bilang Diana Perez), and Camille Torres (bilang Elizabeth Guevarra).

It is under the direction of Ricky Davao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kapamilya star Devon Seron saw a ghost during her “P’wera Usog” shoot!

It was in an old mansion beside a chapel; Devon was supposed to shoot a scene with co-star Kiko Estrada.

“Yun pong caretaker sinabi niya po sa amin na yung likod ng bahay parang doon may nag-a-abortion nung araw.

“Nasa labas po kami, ano siya, dalawang shadow na very weird kasi wala naman pong naglalakad, shadow lang siya.

“Slow motion po na parang lumulutang yung shadow hanggang sa door ng chapel, nawala lang sila bigla.”

Devon has no idea why she sees ghost; not once but many times!

“Biglaan lang po talaga. Yun pong time na fresh ang mind ko, yung wala sa isip ko, dun po ako nakakakita.”

Does she have a third eye?

“Hopefully, wala,” and Devon laughs. “Kasi pag open daw po talaga yun, everywhere you go, makakakita ka talaga. I think sa akin naman hindi siya fully ano.”

Regal Entertainment, Inc.’s “P’wera Usog” (now in cinemas) also stars Albie Casiño, Cherise Castro, Joseph Marco, and Sofia Andres.

The movie also stars Eula Valdes as an evil spirit who will possess Devon’s character.

And because Eula is a brilliant actress, Devon gave her best also.

“Sobra po! Sobrang nangangapa po talaga ako kung paano siya gawin. Kaya nung nag-photo shoot po kami ni Miss Eula Valdes sobrang kinakabahan po talaga ako kahit photo shoot lang.

“Nanginginig ako, sobrang kailangan kong pantayan yung intensity po niya kasi siya po yung sasanib sa akin so dapat magkatugma po kami.”