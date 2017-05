JaDine, pinaka-kinakikiligan pa ring love team

Isa sa mga pinaka-kinakikiligan na halos abutin na ng convulsion ang kanilang mga fans ay ang tambalang James Reid at Nadine Lustre, ang JaDine.

Masasabing ang JaDine ay isa sa mga pinaka-popular, if not the most popular loveteam in Philippine showbiz. Abah, laging trending ang kanilang seryeng Till I Met You sa ABS-CBN, walang question du’n. Ang kumontra raw, nganga!

To be honest, hindi naman namin pinanonood ang serye ng JaDine, pero dahil intrigang-intriga kami sa madalas na pag-trend nito sa social media ay naisipan naming bigyan ito ng oras.

Ang hatol? May karapatan ang JaDine! Perpekto ang kaguwapuhan ni James at maliban sa maganda ay ma-charisma pa si Nadine. Iba ang atake nila sa pag-arte, may halong pampakilig na pasok sa lahat ng edad. ‘Yun ang kakaibang sikreto ng loveteam na ito. Malakas ang JaDine on and off cam.

Sabi ng mga badingding, wala raw mali sa mukha ni James Reid. Ang buong pagkatao raw ng young actor ay parang ulam kaya kanin na lang ang kulang. Ganern!

Enter sa Till I Met You ang isang magaling na stage at indie actor na si JC Santos. Ay sus, kinokombulsiyon na rin ang mga badingding dahil sa lakas ng dating at magandang rehistro sa camera ng actor na isa palang klosetang nag-out na sa serye.

Pasok sa banga!

*****

Pacman pinagkaguluhan sa L.A. airport

Iba rin ang dating ni Senator Manny Pacquiao! Sikat na sikat talaga ang boksingerong pulitiko sa buong mundo. Paglabas na paglabas niya sa Los Angeles International Airport ay pinagkaguluhan na siya agad, mga Pinoy at ibang lahi ang nag-uunahang makapagpa-picture kasama si Pacman.

Break ngayon ang Senado kaya sinamantala ng Pambansang Kamao ang pag-asikaso at pagpo-promote ng laban nila ni Jessie Vargas para sa WBO Welterweight title na gaganapin sa November.

One week lang ang pananatili ng senador sa Amerika. Babalik rin siya agad para gampanan ang kanyang trabaho sa Senado at para tuparin ang kanyang pangako sa sambayanang Pinoy na hindi makaaapekto sa kanyang pagiging senador ang nalalapit niyang laban. Sa Pilipinas siya magti-training, kayan walang problema.

Normal na may mga kokontra sa mga posisyon ni Senator Manny Pacquiao sa mga political issues, bina-bash siya ng marami dahil kamping-kampi raw siya kay President Digong.

Of late ay ang kanyang pahayag na nagpapakatotoo lang daw naman ang presidente ng Pilipinas sa mga pinakakawalan nitong mga salita. Huwag na raw nating husgahan ang pangulo at hintayin na lang nating ang Panginoon ang pumitik dito kung sumusobra man ang mga komento nito sa nararapat lang.

O, di ba?

*****

Jenine Desiderio nakikiusap sa fans ng anak na tigilan na ang pagpapadala ng pets

Masyado nang maraming fans ang nagreregalo kay Janella Salvador ng pet animals kaya nakikiusap si Jenine Desiderio na tigilan na dahil nag-aamoy zoo na ang bahay nila. Ito ang panawagan ng madir ni Janella: Attention: Can all of you please stop giving Janella live pets/animals as gifts because she DOES NOT personally take care of them.

“The unwelcome responsibility of taking care of them ends up on the unwilling laps of her housemates– that’s us.

“So please…. I love animals but I can’t take care of so much. This is also one of the reasons our helpers don’t last long. Again, please. I miss living in a house that smells good, not taken over by animals taken for granted by a busy owner,” ang sey ni Jenine.

Sinabi pa ni Jenine na hindi nila ipinamimigay ang mga hayop pero hindi na sila tatanggap.

“We are not disposing. Just not accepting. The ones with us have of course become attached to us. We just have to live with the conditions their presence brings. That’s why.. no more. Di na namin kaya,” ang paliwanag ni Jenine.

*****

Kampo nina Angel Locsin at Jessy Mendiola tuloy ang patutsadahan

Naaliw kami sa mga patutsadahan ng mga kampo nina Angel Locsin at Jessy Mendiola. Nakaungos daw kasi ang ex-girlfriend ni Luis Manzano sa kanyang current girlfriend.

Bukod kasi sa kumpir-madong si Angel pa rin ang gaganap sa Darna ay napasama rin ang kanyang pangalan sa Top 10 Sexiest Nationalities sa buong mundo.

Wala lang kaming idea kung paano napili ang mga nasa listahan, ganunpaman ay may alas na naman daw si Angel laban kay Jessy. Kasama ng aktres sa listahan ang mga kilalang personalidad sa buong mundo na tulad nina Victoria’s Secret angel Adriana Lima (Brazil), Harry Potter regular Emma Watson (England), ang aktor na si Leonardo Dicaprio (USA), One Direction alumnus na si Zayn Malik (Pakistan), si Thor Liam Hemsworth (Australia), ang sikat na popstar na si Rihanna (Barbados), idolo naming si Colin Farell (Ireland), ang kontrobesiyal na si Kim Kardashian (Armenia), at iba pa. Taray!

Komento ng isang maka-Angel and I quote, “World class po talaga si Angel Locsin. Dati, eh, na-nominate siyang Best Actress sa 37th International Emmy Awards sa New York for her performance in Lobo (The Wolf).

“Ngayon naman, eh, kasama rin siya sa Top 10 Sexiest Nationalities in The World ng MTV Australia. Ano na ngayon si Jessy Mendiola? Nganga!”

Aliw!