Jaclyn Jose winner sa Cannes Film Festival

Last Sunday in our dzMM Teleradyo program Chismax, we were discussing about Andi Eigenmann and Isabel Lopez’s “news trending” because of their fashion style at pagiging kabugera sa Cannes Film Festival.

Muli kasing pumasok ang isang direk Brillante Mendoza entry na Ma’ Rosa sa Main Competition ng festival na isa sa most prestigious sa buong mundo. Co-stars ang dalawang artista at inagaw nga nila ang limelight sa bidang si Jaclyn Jose sa red carpet.

Pero dahil sa bongga ang pagkaka-nominate ng film sa Best Picture and Best Actress categories, biglang bawi ng pagkabog si Jaclyn lalo na nang iproklama itong Best Actress winner.

That’s our first from the said festival na noong panahon pa ng yumaong direktor at National Artist for Film na si direk Lino Brocka naging mailap sa atin.

Winner na winner ang husay ni Jaclyn na tiyak na mapapansin na naman ng mga film and TV networks (though she is very active in TV after she reinvented herself to be a primera contravida in soaps).

Kinabog din niya si Nora Aunor na suki nang matatawag sa naturang festival. Here’s congratulating Jaclyn and also direk Brillante dahil na-prove na naman ninyong world-class nga ang talent ng mga pinoy.

*****

Beauty label idedemanda ni Kris Aquino

Kris Aquino is still very much in the news kahit pa nga nasa Hawaii ito uli ngayon at nagbabakasyon.

She is very much in tou ch lalo pa’t may tsikang mayroon umano itong idedemandang beauty label na gumamit ng kanyang name and image gayung hindi naman niya ito ini-endorso?

Ang naturang beauty label ay sister company rin umano ng mga produktong ini-endorso niya kaya’t nagdududa ang ilan na baka pakana na naman ito ni Kris para pag-usapan.

Posible rin namang dahil same label lang pala eh baka nagamit sa same campaign ang image and picture ni Kris pero heto nga at iba ang umano’y reaksyon nito.

Well, anything for news di ba mga kabayan?

*****

JC de Vera effective na campaign manager ni Jessy Mendiola

Mas feel namin ang pagpaparamdam ni JC de Vera sa social media at pagiging campaign manager nito kay Jessy Mendiola bilang top contender ngayon sa isang men’s magazine as “the sexiest.”

Kahit pa nga malakas pa rin ang laging nananalong si Jennylyn Mercado, aba’y hindi maitatangging malaki ang nagawa ng pangangampanya ni JC para sa special friend na bumulusok sa number one position.

Siyempre haping-hapi si Jessy na na-inspire bigla na mag-post ng kanyang mga seksing poses sa kanyang mga social media accounts to prove na tunay namang nakaka-engganyo ang maging fit, healthy and sports buff.

At sa mga aspetong ito sila higit na nagkakaunawaan ni JC na nakasama na niya sa mga soaps na drama at sitcom for her to conclude and we quote her, “nagpapabalanse ng buhay.”

Ayaw pa kasing umamin, eh lagi namang magkasama kahit saan, as in kahit saan, hahaha!

*****

Talo man sa politika, Yeng Guiao masaya naman sa PBA championship title

Kahit natalo sa eleksyon ang mahal naming kumpare at head coach ng Rain or Shine team sa PBA na si dating Congressman Yeng Guiao, masayang-masaya pa rin ito sa championship title na naibigay niya sa naturang koponan.

“Kung mahusay at mabuti kang tao, lagi kang bibigyan ng balanseng pagkakataon. He may have lost his bid to Congress, pero ayan naman, days after ng elections, napag-champion niya ang Rain or Shine,” sey sa amin ng isang kaibigan mula sa team na first time ngang makakuha ng titulo sa PBA.

Hindi nga raw kinakitaan ng anumang “bagahe” ng pagkatalo ang beteranong coach dahil alive na alive pa rin ang trademark nitong pagtataray at pag-ngangarag sa mga players niya during the crucial moments ng laban nila sa Alaska team.

“Magaling talaga siyang mentor. Napag-deliver niya ang mga gaya nina Paul Lee, JR Quinahan, Jeff Chan, Maverick Ahanmisi at ang pumutok nung game six na si Jericho Cruz kahit pa nga ang import nila ay hindi naman matatawag na scoring machine,” dagdag pang tsika ng aming kaibigan.

Pagkatapos nga ng championship ay sandaling mag-bi-break ang PBA at sa susunod ngang conference ay panibagong aksyon na naman ang ating masasaksihan, what with a new elected President like Mayor Digong Duterte na big fan din pala ng basketball. Hmmm. . . sinong maysabing hindi nakukunek ang lahat from showbiz to sports to politics?

Definitely not Manny Pacquiao na isa ng Senador ngayon, at mas lalong hindi ang mga misis ng mga PBA players na may kani-kaniya palang raket kapag PBA time.

O ayan Vice Ganda ha, alam mo na, hahaha!

*****

Paul Lee mas tumaas ang market value sa pagkapanalo ng RoS

Nagbalik ala-ala lang sa amin si Paul Lee ng Rain or Shine (Elasto Painters) dahil noong makatrabaho namin ito for a TVC with my friend and now Coach Kenneth Duremdes (2 years ago), na-i-tsika nga nitong gusto na niyang magpa-trade sa ibang team.

Pero sinugalan nga siya ng mahal naming kumpareng Coach Yeng at ipinakiusap sa management ng Rain or Shine na gawan ng paraan na mag-stay si Paul dahil feeling nga nitong malaking bagay ito sa inaasam nilang championship title.

At eto na nga, nakakuha na sila ng title plus Paul Lee’s MVP of the series kaya naman proud na proud si Paul na natuto siyang makinig at sumunod sa payo at hindi nagpadala sa usaping “pera-pera at ambisyon” lang.

Dahil nga sa championship title nila, mas tumaas pa ang market value ng isang Paul Lee na tunay namang naging consistent sa pagpapakitang gilas ng kanyang liderato at husay sa court.

Congratulations nga po sa inyong lahat diyan sa Rain or Shine team! O papa Yeng, winner na winner pa rin ang aura, huh!