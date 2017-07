Hiwalayang Kathryn at Daniel

Aminado sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na posibleng papaghiwalayin muna sila sa mga

susunod na proyekto nila sa ABS-CBN at Star Cinema sa mga darating na araw.

Nakakarating na raw sa kanila ang balitang ito, pero wala pa namang opisyal na pahayag ang pamunuan ng Kapamilya network hinggil sa isyung ito.

Kaya, nang makapanayam namin ang Kapamilya actress, isa ito sa mga usaping klinaro namin sa kanya.

Ano nga ba ang pakiramdam niya sa nasabing plano, kung sakaling ituloy ito?

Pahayag ni Kathryn, “Wala pa namang sinabi, ngayon, pero, yeah, aware naman kami na darating sa time na yun.

“If ever, wala, wala namang magagawa.

“Hindi naman puwedeng kaming dalawa lang talaga, pero ayaw ko munang isipin.”

Paano nila pinag-uusapan ni Daniel ang mga ganitong posibilidad?

Aniya, “Hindi, hindi namin pinag-uusapan.

“Kasi kahit sa interviews kapag napag-uusapan ang ganitong topic, ano, ewan ko, bahala na.

“Hindi muna namin [dini-discuss] hangga’t wala pa.”

Kung sakali man daw mangyari ito, sa tinggin niya ay mahihirapan siya sa pag-a-adjust lalo na’t maraming taon na silang magkasama na halos silang dalawa lang talaga sa mga proyektong ginawa nila in the past.

Ayon pa sa young idol, “Siyempre, mahirap ‘yan kung ang kasama mo ay almost everyday sa trabaho.

“Na alam na kung paano ako sa scenes, yung mga ganyan, yung sinusuportahan ako.

“Siyempre, mahira yun ‘pag biglang mawawala.

“Pero, yun nga, kailangan ang growth, kailangang mag-grow din.

“So wala, ganun talaga, e.”

Sino kaya ang choice niya bilang kauna-unahang leading man if ever hindi na nga si DJ ang makaka-partner niya?

Pasubali ni Kath, “Hindi ko alam, pero kung sakaling meron man in the future, ang masasabi ko lang, katulad ni DJ, ay marami akong matututunan.

“Depende kung sino, pero sa ngayon, hindi ko alam, hindi ko pa rin alam.

“Ang hirap kasi, ang daming…

“Marami namang puwede, pero ‘di ko pa iniisip.”

Maging kay Daniel, wala pa rin siyang masabi kung sino ang gusto niyang maging leading lady nito.

Although, nababanggit nga ang pangalan ni Sarah Geronimo.

Saad niya, “Hindi ko rin alam.

“Ayaw kong mag-comment kasi, wala pa naman talaga.

“Siguro, ang management na ng ABS (CBN) ang bahala diyan.

“Magaling naman sila sa aspect na ‘yan, so, I think, depende talaga sa kanila.

“Alam ko naman na pareho nila kaming aalagaan o ipu-protect in case na magkaroon nga muna ng changes.”

Pero, siyempre, at the end, gusto pa rin ni Kath na maibalik ang loveteam na “KathNiel.”

Sabi niya, “Siyempre naman po.

“Kasi, ilang years na rin naming pinaghirapan ang loveteam namin.

“Ang dami na naming pinagdaanan, pati yung fans at supporters namin.

“Yung changes kung sakali man, sana nga temporary lang talaga.

“Pero, wala pa nga po talaga kaming alam.”

Ang “Can’t Help Falling In Love” ay palabas na simula nitong April 15.

*****

Lotlot de Leon denied na may masama siyang loob kay Elmo Magalona nang magkahiwalay ito at nang kanyang anak na si Janine Guterrez.

Dalawang taon ang itinakbo ng relasyon ng dalawa na nagwakas matapos maging abala ang Kapamilya actor sa kanyang mga commitment sa ABS-CBN at nawalan na nang oras para sa kanilang dalawa ni Janine.

Pahayag ni Lotlot, “Wala.

“Actually, it was between him and Janine.

“Yung sa akin, wala. I have nothing to say.

“I just look at it as way na it has to happen for her to learn to grow as a person.”

Dugtong pa niya, “I don’t have any ill feelings toward kay Elmo.

“Siguro siya din, dapat niyang pagdaanan yun to be able to grow as a person.

“Sana, maging magkaibigan pa rin sila.

“And I wish him well.”

Nakapanayam nga namin ang beteranang actress sa premiere night cum presscon ng pelikulang “1st Sem” na pinagbibidahan niya at ang mga baguhang sina Darwin Yu, Michael Bagtas, Sebastian Vargas, at Allan Paule.

Ginanap ito sa SM Megamall, sa Mandaluyong City noong April 11.

Naiintindihan naman daw niya na bukod sa pareho pang bata sina Elmo at Janine, pareho rin itong nakatutok sa kani-kanilang career.

Aniya, “Well, ang babata pa nga nila.

“And siguro nga, they are not meant for each other.

“Mabait naman na bata, si Elmo, and I don’t have anything to say about him.

“Kaya lang, ganun lang talaga.

“Ganun lang ang tinahak ng kanilang…”

Kinausap ba siya ni Elmo matapos nilang magdesisyon ni Janine na maghiwalay bilang respeto na rin sa kanya dahil naging close naman ito sa kanilang pamilya?

Ayon sa award-winning actress, “No.

“Well, puwede din (sana), pero ako kasi, I don’t mind.

“If he did that kind of gesture then, thank you, salamat.

“Kasi, minahal din naman siya ng mga kapatid ni Janine, he was a part of the family.

“Yun na nga, siguro hanggang dun na lang yun, so, let’s just leave it at that.”

Ano ba ang fears niya sa kanyang dalagang anak lalo na’t maganda ito at nasa showbiz rin.

Sabi niya, “Wala naman dahil alam kong matalino si Janine.

“Whatever decisions that she makes, susuporta lang talaga ako sa kanya.

“I think naman she makes the right choices for herself, kasi hindi nama ako ang magdadala nun, e.

“Good or bad.”

Samantala, bilang isang single parent na rin, halos malaki ang pagkakahawig ng role niya sa “1st Sem” sa totoong buhay.

Ano nga ba ang naging epekto nito sa kanya?

Saad ni Balot (palayaw ni Lotlot), “Parang ni-relive ko lang ulit yung buhay ko.

“Paano ako as a sister, as a mom na bigyang buhay siya, si Precy, sa ‘1st Sem’.

“So, it wasn’t difficult pero at the same time it was painful.

“Kasi siyempre, kailangan mong balikan ang lahat, naalala mo lahat ang proseso.

“But it turned out okey.”

*****

Matutupad na ang pangarap ni Ai-Ai de las Alas na maging si Mrs. Gerald Sibayan matapos mag-propose ng kanyang boyfriend of three years.

Sa pamamagitan ng isang hand-written heart-shaped in paper, sinulat ni Gerald ang mga salitang ‘Will you marry me?’ na ikinagulat ni Ms. Ai-Ai pero sympre sobrang ikinatuwa nito.

Sino ba naman siyang tatanggi lalo na’t ang kanilang relasyon ay dumaan sa maraming pagsubok at pangungunuwestiyon ng maraming tao?

Itinaon ng kanyang boypren ang marriage proposal sa 3rd year anniversary nila na bukod sa papel na yun ay sinabayan nya ito na green roses na binili pa niya sa floral business ni Marian Rivera. At ang highlight siyempre ay ang isang diamond ring na suot-suot na ngayon ng Comedy Queen matapos nitong sumagot ng ‘Yes.’

Ang kasalan ay magaganap sa susunod na taon pero wala pang eksaktong date at iba pang detalye nito.

Best wishes Ai-Ai at Gerald!