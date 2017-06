Happy for Shalala and Pooh

Natutuwa tayo para sa mga kaibigan nating sina Shalala at Pooh.

Kapwa merong mga afternoon soaps sa ABS-CBN na kasama ang dalawa. Si Shalala ay manager-cum-trusted friend ni Bianca King sa ‘Pusong Ligaw’, while Pooh is the right hand of Carmi Martin sa ‘Better Half’. Magkasunod ang oras nila sa hapon after ng ‘Showtime’.

Nung minsan ay inintriga namin ang dalawa kung alin sa mga soaps nila ang mas “winner” sa ratings at kung sino sa palagay nila ang merong “juicy role?”

Ngiting pang-Miss Universe lang ang ibinigay nila sa amin lalo na si Shalala na haping-hapi na nakakatawid na ngayon sa Kapamilya network.

Sa napakatagal kasing panahon ay nakilala siyang sidekick ng yumaong si Kuya Germs at naging talent din sa TV 5 at may radio show din sa ibang network.

Si Pooh naman ay relax na relax at confidently beautiful na sa original home niyang ABS-CBN.

Never daw siyang natakot o na-insecure sa mga gaya ni Shalala pagdating sa mga roles na ginagawa nila sa ngayon.

“The more, the merrier, pero mas masaya yung dito ka na nag-umpisa,” natatandaan naming sey nito.

*****

Aminado si papa Piolo Pascual na “enough” nang regalo last Father’s Day mula sa anak na si Inigo ang pag-number one ng kantang ‘Dahil Sa Iyo’ sa kauna-unahang edisyon ng Philippine Music Billboard o PH Billboard.

Kinabog nga ng batang singer ang ibang mas established singers dahil sa lakas ng hatak at benta at patronage sa naturang kanta ni Inigo.

“It feels good. At least, he is now gaining the fruit of his hard work,” komento pa ni papa Piolo.

Nakaka-proud namang talaga na si Inigo at kanta niya ang unang nakapagtala ng record sa naturang list lalo pa’t “well-respected” ang mother Billboard origin nito na noong 1940 na nagsimula.

“The Billboard Charts are the final word on who’s in, who’s out, and who’s lingering. The methods used in calculating the charts in 1940 are vastly different from 2017 as the industry has shifted gears, literally and figuratively, over the course of seven decades,” ayon pa sa mga taga-PH Billboard.

Ang ilan sa mga artists na kinabog ng kanta ni Inigo ay ang mga sumusunod: “Pusong Ligaw,” “Maghihintay Ako,” at “You”, na lahat ay kanta ni Jona, “Hanggang Kailan” ng anak-anakan nating si Michael Pangilinan, “Paasa (T.A.N.G.A.)” by Yeng Constantino, “A Love To Last A Lifetime” and “Your Love” by Juris, “Akin Ka Na Lang” ni Morissette, “Nothing’s Gonna Stop Us Now” na kanta rin ni Morissette, kasama si Daniel Padilla, at ang “Mahal Ko O Mahal Ako” ni KZ Tandingan.

*****

Marami naman ang na-excite sa special edition ng ‘Celebrity Bluff’ ng GMA 7 last time.

Naglaro kasi ang mag-iinang Janice de Belen at Inah, Dina Bonnevie at Danica Sotto at Snooky Serna at Sachi Cepeda.

Kuwento nga po ng aming source, “ang saya-saya kaya nung taping nila. Walang ginawa sina Snooky, Dina at Janice kundi balikan ang mga good old days nila. Talagang iniinggit nila ang mga anak nila sa kakaibang showbiz life nila noon.”

Guess who raw kung sino ang isang leading man nila na naging “very common” sa kanilang tatlo either as favorite leading man or dear friend and boyfriend? Yes si Gabby Concepcion daw na nagkakaisang inilarawan ng tatlo bilang laging mabango at amoy bagong ligo hahahaha! Kayo na po ang magsabi kung sino sa kanila ang naging gf, ang dear friend and favorite leading man ng still very active sa showbiz na aktor.

The fact is, balita ngang muling magsasama sa isang project sina Janice at Gabby, bilang pagpapatunay na walang bad blood o burned bridges sa dalawa.

Balita ring may pagsasamahan ding show sina Gabby at Snooky, dahil sina Dina at Gabby nga’y muling nagkaroon ng movie together.

“Why not include all of us? That will be very, very fun and memorable,” korus daw ng tatlong leading ladies.

By: JN Rivero