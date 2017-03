Fans natutuwa sa pagiging visible muli ng KathNiel

Usong-uso na naman ang KathNiel.

Matapos ang pag-shoot nila ng Barcelona sa Spain, halos sabay-sabay rin ang paglabas ng kanilang mga product and services endorsements.

“Siyempre tina-timing din. Strategy iyan,” sey ng mga supporters ng dalawa na tuwang-tuwa na sobrang visible ang dalawa sa lahat ng media.

Ayon pa nga sa initial na pagpa-plug ng dalawa, nag-level-up na ang tandem nila sa Barcelona. Wala na raw sa movie yung mga “patweetums” nila as teenagers dahil mga young people na sila.

“Kaya asahan po ninyo na yung mga eksena namin ay swak na swak lang sa kung ano kami ngayon, mga young people who are in love,” dueto pa ng Kathniel.

In fact, kahit daw sa pagtanggap nila ng mga endorsements ay kailangang “sakto” rin sa edad at imahe nila.

Classic example rito ang San Marino Corned Tuna kung saan tungkol sa “pagkakatagpo” sa “true love” ang theme.

Sey ng mga nakapanood na ng TV ad, “hindi naman nila ini-aarte eh. Sila talaga yun.” So there.

Isa lamang sa napakadaming produkto ng San Marino Corned Tuna ang ini-endorso ngayon nina Daniel at Kathryn, at kahilera na sila nina Marian Rivera at Dingdong Dantes as “couple” endorsers ng San Marino.

*****

Yael Yuzon, inspirasyon ni Karylle sa pagsulat sa ‘Sabay Tayo’

We had a very fun and happy Sunday episode of Chismax last August 7 over dzMM Teleradyo (TV-Radio) as we were visited by Karylle and her husband Yael Yuzon with his bandmates from Spongecola.

Talagang kantahan episode ang nagyari though naruruon pa rin ang mga juicy items on showbiz plus blind items na linggo-linggo inaabangan ng marami.

The group was behind the inspiring theme song of the Philippine delegation to 2016 Rio Olympics in Brazil.

“Mga 80 percent si Kaye (Karylle) ang sumulat,” sey ng very-talented husband nitong si Yael, na noong kumakanta ng live ay talaga namang puno ng pagmamahal ang mga titig sa asawa.

Ayon kay Karylle, ang asawa ang grabeng nag-influence dito to write the song.

“Una, wala kasing naniniwala na kaya ko. So, I tried to immerse with my husband’s activities like his basketball sports, etc. and dun ko nasimulang isulat ang kanta,” kuwento ng It’s Showtime host.

“Sabay Tayo,” ang title ng song na bonggang-bongga ngang pinatutugtog sa mga sporting events at mga nag-ra-rally behind our Olympians.

Apo si Karylle ng pamosong si Carlos “Sonny” Padilla Jr. (ng ‘hindi lang pampamilya pang sports pa’ fame), isang kilalang international boxing referee, na anak naman ng dating Olympian din na si Carlos Padilla Sr. (boxing).

And yes, minsan na ring umawit ng National Anthem si Karylle sa isa sa mga klasikong laban ni Manny Pacquiao.

*****

Mother Lily Monteverde aktibo muli sa paggawa ng movies

Very active ang Regal Films ngayon ha.

After scoring hit movies early this year, this 2016 midyear ay ratsada sila beginning with That Thing Called Tanga Na, isang romantic-comedy movie tungkol sa friendship at kabadingan.

Bida rito sina Billy Crawford, Kean Cipriano, Martin Escudero, direk Eric Quizon at Angeline Quinto.

Sa mga panayam namin kina Kean at Angeline sa dzMM show namin, nakaka-engganyong pakinggan ang mga tsika nila kung paanong kahit tapos na ang movie ay dala-dala pa rin nila ang mga karakter sa movie, to the point na nagdududa na raw sila kung sila nga raw ba ay mga bading na, hahahaha!

Puring-puri ni direk Joel Lamangan ang mga artista niya sa movie kaya naman sa dalawa pa raw na naka-line up na movies ni direk Joel sa Regal ay muli niyang makakasama ang ilan sa kanila gaya ni Angeline.

All is set naman na ang Mano Po VII: Chinoy kung saan bibida si Richard Yap kasama sina Jean Garcia, Enchong Dee, Janella Salvador at Marlo Mortel at ilan pang hinahanap to fit the role.

Pang-MMFF ito ng Regal at pupunta sila ng China to shoot with its new director na isang Chinoy, si direk Ian Loreno.

Bago matapos ang 2016, balitang meron pang tatlo o apat na movies na ipapalabas ang Regal Films.

Congratulations nga po uli sa dearest showbiz mother naming si Mother Lily Monteverde at sa mahal naming friend na si Roselle Monteverde-Teo.