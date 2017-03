Ellen, Baste still friends

Para sa sexy actress na si Ellen Adarna, tinuldukan na niya ang possibility na magkakabalikan na sila ng presidential son na si Baste Duterte matapos ang pitong buwan na relasyon.

Hiniwalayan siya ni Baste bago mag-Pasko noong nakaraang taon sa pamamagitan ng isang text message lamang.

Pero, ayon pa rin sa kanya, “Me and Baste are still very close friends.

“I consider him as one of my… best friends?

“We still talk, but I don’t think na magkakabalikan kami.

“Iba lang… we have our issues, and I rather keep it to myself.”

Kumusta naman siya after the break up?

Aniya, “I handled it pretty well.

“I guess, I handled it pretty well.

“Okey lang, I wasn’t shocked, yeah.”

Feeling niya noon pa ay hindi magtatagal ang relasyon nila ng isa sa ‘kinababaliwan’ ng mga babae.

Ayon sa kanya, “Yeah, I had the feeling.

“Pero, alam mo na, ‘pag na-in love ka, and you feel like you’re in high school again, I went for it.

“It was amazing.

“Now, we’ve really broken up, ayaw lang nilang maniwala.

“Kasi nga, nag-post kami ng picture to prove to people na we are not bitter.

“And, we are really, really good friends.”

Hanggang ngayon, wala pa rin siyang malinaw na paliwanag kung bakit natapos na ang kanilang relasyon.

Sabi ng 28-year old actress-commercial model, “We really never talked about it, but I have a feeling.

“Feeling ko lang naman.

“When we talk, natatawa kami.

“Kasi alam niya na alam ko, we both knew it, but hindi namin pinag-uusapan.

“And I don’t want to talk about it dahil hindi naman namin napag-usapan.”

Wala naman daw kinalaman ang pagiging isang presidential son ni Baste, at ang pagiging isang sexy star niya kung bakit sila naghiwalay dahil wala naman silang pakialam.

Ang paghihiwalay naman daw nila ay hindi pa naman katapusan ng kanyang buhay pag-ibig.

Saad ni Ellen, “Ang ma-in love.

“Darating at darating ‘yan.

“Ngayon, I’m single and I’m enjoying it.

“When it comes…

“Okey naman, I wanna date actually.

“I’m almost thirty (years old).

“I’m not closing my doors.

“Gusto kong ma-in love sa totoo lang.”

Ayon pa rin sa kanya, kumpara sa past relationships niya, mas madali niyang natanggap ang paghihiwalay nila ni Baste.

Bulalas niya, “Mas madali ‘to, mas madali ‘to.

“Kasi, it’s not the first time na nangyari ito.

“Naghiwalay kami, and yung una, I was broken, I was lost.

“Now, sabi ko, ‘I’ll be fine.’

“Eventually, naging okey naman ako.”

****

Pabirong sinabi ni Enrique Gil na ‘secret lovers’ na sila ni Liza Soberano sa presscon ng pelikulang “My Ex & Whys” na pangatlong pelikula ng LizQuen sa Star Cinema.

Nauna na rito ang pabiro niyang ‘in denial’ tungkol sa totoong status ng kanilang relasyon ni Liza.

Pero, ayon na rin sa kanya, hindi naman kailangang lagyan ng label ang kasalukuyang estado ng kanyang personal na buhay bukod sa pagiging isang loveteam.

Aniya, “Para sa akin, a label is a label.

“Kapag hindi pa puwede, respeto.”

Dahil dito ay mas nagkakasundo sila, pero bilang ‘special friends’ ay hindi naman daw maiwasan na minsan ay nagkakasakitan sila ng loob.

Saad niya, “Yeah, may isang beses.

“Siyempre, may times na may misunderstandings.

“Pero… mahirap mag-explain. May misunderstandings kami.

“Normal naman yun at kapag walang problema, dun ka na matakot.”

Gayun pa man, lagi naman daw ina-assure ng Kapamilya actor si Liza na sa kabila ng lahat ay mananatili siya sa tabi nito.

Aniya, “Sa lahat ng bagay.

“Kahit alam na niya na she’s assured, I still have to assure her with the little things.

“And little things mean the most.”

Umaasa ba siya na darating ang panahon na sila pa rin ang magkakatuluyan katulad ng tema ng “My Ex and Whys”?

Hindi direktang sinagot ng 24-year old actor ang tanong, “Sa mga umaaasa at nagpapaasa.

“I mean, minsan kasi ay natatakot ang tao, e. Dahil ini-expect nila na mangyari ang hindi pa nangyayari.

“Sabi ko, wala pang nakakaalam kung ano ang mangyayari, o yung mangyayari pa lang.

“Baka in the future, you might regret dahil [you] never ever tried.

“Sa sobrang takot mo, e…

“Sa paniniwala nga ay sobrang tanga ang hindi magmahal, ‘di ba?

“Kahit nagtatanga-tangahan ka, at least, nagmahal ka.”

Dugtong pa niya, “Masakit man minsan, pero at least, alam mong mas puno ang puso mo dahil nagmahal ka din naman.

“So para sa akin, kahit mahal mo ang tao kahit natatakot ka, magmahal ka pa rin.

“Don’t stop yourself from what you feel.

“If you stop yourself, dun yung mga tanong na, ‘why?’ ‘di ba?”

Samantala, ano naman ang inaasahan nila sa pangatlong pelikula nila bilang loveteam?

Mas malaki ba ang pressure sa kanila lalo na’t ang dalawang past movies nila ay parehong tumabo sa takilya?

Ang mga pelikulang ito ay ang “Just The Way You Are” at “Everyday I Love You”.

Ayon sa Kapamilya actor, “Kapag napi-pressure ka, lalo kang nawawala sa sarili, the more you…

“The point siguro na maglabas ng isang magandang movie or project ay para sa mga tao.

“So yun ang dapat na nasa isip mo.

“Na kapag nasaktan ka sa eksenang ito, malamang ang mga lalaki, masasaktan din.

“So yun ang dapat, kaysa ma-meet ang expectations ng tao.

“I think yun ang dapat na mas maging mind-set.”

* * *

Itinanggi ni Bela Padilla na nagkakamabutihan sila ng kanyang leading man sa Kapamilya teleserye na “My Dear Heart Zanjoe Marudo”.

Marami nga raw ang nakakapansin sa kanilang pagiging sweet sa isa’t isa sa taping ng nasabing teleserye.

Pahayag ni Bela tungkol sa sweetness nila ni Zanjoe, “Saan?

“Talaga? Wala po! Dumalaw po kayo sa set namin.

“Parang barkada lang kami – nagsusuntukan nga kami na laro.”

Doon nga raw nagsimula ang lahat sa kanilang dalawa.

Muling pagtanggi niya, “Hindi po, ganun kami lahat sa set.

“Pero, okey naman siya po, magaan siyang katrabaho.

“Ganun po.”

Wala bang possibility na maging sila in the end?

Sagot niya, “Hindi po.

“HIndi ko na nakikita right now.”

O, baka naman si Kapamilya actor na ang napu-fall sa kanya?

Tugon niya, “Hindi ko po alam.

“Bilang tao, likeable naman siya.

“Lahat naman ng tao sa set, likeable.

“Likeable naman siyang tao (si Zanjoe).”

By: Glenn Regondola