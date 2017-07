Di ko kailangan kausapin si Jake

Muling ipinagdiinan ni Albie Casiño na walang dahilan upang mag-usap sila ni Jake Ejercito na siyang totoong ama ng anak ni Andi Eigenmann na si Ellie.

Si Albie noon ang napagbintangang ama nito pero lumabas na rin nga ang katotohanan na hindi talaga siya.

Kaya, nang makausap namin siya para sa pelikulang “P’wera Usog” ng Regal Entertainment, Inc., tinanong namin siya tungkol sa bagay na ito.

Ayon sa aktor, “I don’t care about that guy.

“I don’t have anything [to do with] him.

“Ano’ng point, ano’ng sasabihin ko sa kanya, wala naman akong sasabihin sa kanya.”

Pero, aminado siya na naapektuhan ng konti ang kanyang career noong pumutok ang tsismis na ito noon na siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Andi.

Aniya, “Of course, parang na-derailed siya ng konti, ‘di ba?

“Parang nag-hiatus ako for a while, for a long time.

“I lost a lot of work, ‘di ba?

“Marami ang naka-line up sa akin noon, tapos, natanggal lahat, naudlot lahat.”

Ngayon na nga lang siya bumabawi lalo na’t magagandang projects ang napupunta sa kanya katulad nitong Regal Films’ horror movie.

“I really tried hard.

“Nag-work out ako, nagpaganda ng katawan, and waited for my chance again.

“Now, it’s working to my advantage. Happy naman ako.

“Thankful nga ako kay Mother Lily for this role, for this project. Kakaiba siya,” sabi pa niya.

Wala na rin daw siyang galit for Andi, pero hindi pa sila nagkakaayos na parang close ulit.

Saad ng hunk actor, “Wala na akong galit.

“Ano ang gagawin ko, magagalit lang ako?

“Hindi naman siya magiging okey kung galit ako, ‘di ba?

“Ako din ang masisira kung galit na galit ako.”

Dugtong pa niya, “Being civil is different from being okey.

“I’m just as civil person and I have totally moved on from that.”

Nagkita na nga raw sila ni Andi sa isang event at sa bangko, pero nagkangitian lang sila.

Ang importante ay masaya siya sa non-showbix girlfriend niya ngayon.

“I’m very happy right now, just how I liked it non-showbiz, ‘di ba?

“Nagkabalikan lang kami kasi noon nasa States siya.

“Nung makilala ko siya, hindi niya alam na artista ako, e.

“So ‘yon, ‘yong mas gusto ko.”

Sa kanyang career naman, hindi niya alam kung hanggang kelan siya tatagal sa showbiz.

Ani Albie, “Yong pagtapos ng kontrata ko, ‘yon talaga ang hinihintay ko.

“Ayaw kong sabihin kung kelan.

“Pero hindi naman ibig sabihin na ‘pag tapos na, aalis na ako, hindi sa ganun, e.

“Pag-iisipan ko lang.

“Pagkatapos, doon ko talaga iuupo ang sarili ko, pag-iisipan ang lahat.

“For my future also, kasi hindi pa ako graduate ng college, hindi naman forever itong showbiz.

“Hindi naman lahat ng tao ay Piolo Pascual na magiging career mo talaga ang showbiz, ‘di ba?

“Ilan ba ang mga artista today? Everyday may bagong artista.

“So hindi mo talaga alam. Tumatanda na ako.

“Pakonti na nang pakonti ang opportunities. So, I just have to be practical.”

* * * *

Patuloy pa rin ang advocacy ng educator-entrepreneur na si Dr. Carl Balita sa pag-produce ng makabuluhang mga pelikula kahit alam niyang hindi ito ganoon kadali.

Una niyang sinubok ang pag-produce noon sa pamamagitang ng pelikulang “Nars” na pinagbidahan noon ni Coco Martin at ngayon naman ay ang pelikulang “Maestra” na tumatalakay naman sa buhay ng isang tister na apat na oras na naglalakad upang makapagturo lamang sa minority group na Aetas.

Bukod sa sakripisyong yun ay nais din niyang ipaabot ang kahalagaan ng edukasyon sa ating lipunan at ang mga paghihirap, saya at importansiya ng isang pagiging guro.

Aminado si Dr. Balita na isa ring Registered Nurse na naging malaking inspirasyon sa kanya ang kuwento ng buhay ng isang guro na nag-2nd place sa Teacher’s board exam na nag-aral lamang sa pamamagitan ng isang lampara na ngayon ay empleyado na niya.

Bida sa nasabing movie ang award-winning indie actress na si Anna Luna na malawak din ang karanasan bilang isang theater actress.

Ayon pa rin kay Carl, kahit raw hindi box-office stars ang nasa cast ng “Maestra” na dinirek ni Lem Lorca, pero naniniwala siya na tatangkilin ito ng libu-libong estudyante at mga guro sampu ng kanilang pamilya dahil sa mensaheng handog nito.

Nagpakita na rin daw ang interest ang DepEd kung saan handa silang sumuporta sa nasabing movie.

Abangan natin ang pelikulang ito, huh!

* * *

Magkakaiba man ang personalidad ng mga “I Candidates” sa upcoming talent reality show na “I Can Do That” na mapapanood sa ABS CBN simula sa March 11, pero at the end of the day ay magkakakaibigan pa rin daw sina Pokwang, Cristine Reyes, Arci Munoz, Daniel Matsunaga, JC Santos, Sue Ramirez at Wacky Kiray.

Sa tindi nga raw ng pressure na kanilang pinagdadaanan bilang mga contestants, hindi nga raw maiiwasan na may pagkakataong nagkakasamaan sila ng loob.

Hindi nga raw kadali ang acts na kanilang ginagaya mula sa kanilang mentors na talaga nga namang sumusubok sa kanilang pasensiya at katinuan.

Si Daniel nga ay nasugatan na sa kanyang kilay, si Pokwang nga raw ay hindi maiwasang mag-alala para sa kanya ang dyowang si Lee O’ Brian, si Arci kahit napilayan na sa isang sports activity ay hindi ito rason para hindi niya gawin ang act na nakatakda nilang gawin at kung anu-ano pang kuwento.

Nakakailang episodes pa lang silang nagagawa kaya marami pa raw ang kanilang paghahandaan at malayo ang ilalakbay nila bilang “I Candidates” pero lahat sila ay hindi susuko at tatapusin nila ang hamon na ito sa kanilang career at pagkatao.

Yun na!