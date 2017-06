Darling pa rin ng ABS

Pinabulaanan ng kampo ni Vice Ganda na may tampo ang Unkabogable Star sa Kapamilya network dahil sa feeling ng iba ay hindi binigyan nito ng magandang anniversary presentation ang 6th year sa ere ng “Gandang Gabi, Vice!.”

Hindi na nga sa kalakihang venue ang presentation nito pero hindi raw ito dahilan upang maghihinakit ang isa sa biggest stars ng ABS-CBN.

Ayon sa kanyang drumbeaters, ang importante ay patuloy na tinatangkilik ang late-night show na ito ni Vice at wala pa namang senyales na maaaring tsugihin ito sa ere dahil okey naman ang ratings nito.

Maging ang tsika na nagtatampo raw ito dahil minsan ay late nang pumasok ang kanyang programa ay hash-hash lamang daw.

The truth is, naiintindihan naman daw siya ito dahil isa itong reyalidad sa telebisyon.

Hindi lamang sa kanya ito nangyayari kundi kahit sa sinumang celebrities na merong show ay narasanan din ang minsang maantala ang pagpasok ng kanyang programa from the usual timeslot nito.

Kung sakali mang napi-preempt ito katulad ng nakaraang Bb. Pilipinas, as always, nauunawaan niya ito dahil ganun naman talaga kapag special shows ang kailangang ipalabas.

Natatawa na nga lang daw ni Vice kung sino ang nagpapakalat nito dahil maganda ang relasyon niya sa management ng ABS CBN at ang mga tampuhang parurot na ‘yan ay walang puwang sa kanyang puso lalo na nga’t darling na darling pa rin siya ng nasabing network.

Pati ang sinasabing tampuhan nina Vice at Anne Curtis dahil sa ‘natapunan ng tubig issue’ ay hindi totoo.

The two have remained to be good friends na ang isang simpleng dahilan ay hindi magiging isyu sa kanilang dalawa.

Oo nga’t may times na nagkakatampuhan ang dalawa, pero napaka-petty naman ito para tumagal ng mahabang panahon.

Kaya, para doon daw sa pilit inilalagay sa alanganin si Vice, sorry ang belat lang nila ang katapat nito.

Yun na!

*****

Kung si Derrick Monasterio nga raw ang masusunod, mas gugustuhin na niyang si Bea Binene na talaga ang maging ka-loveteam niya sa GMA 7.

Ilang proyekto na ang kanilang pinagsamahan na tila sila naman talaga ang bini-build up ng kanilang home studio.

Ang pinakahuli nga ay ang kasalukuyang umeere na ‘Mulawin vs. Ravina’ na pinagbibidahan din nina Dennis Trillo, Carla Abellana, Regine Velasquez, at marami pang iba.

Pahayag ng Kapuso actor, “Personally, kung ako talaga ang tatanungin ng GMA, gusto ko si Bea na talaga.

“Kasi mahirap talaga ang mag-adjust kung panibagong loveteam, panibagong assignment, at panibago na kung anu-anong promotions.

“Ako I don’t see myself with a different partner (at this time).”

Kaya nga raw, masaya siya na sa bagong fantaserye ng Kapuso network ay hindi pa rin sila pinaghiwalay.

Aniya, “Ako, I feel very happy kasi, hindi na kailangang mag-adjust sa bagong loveteam.

“Hindi na kailangang magkahiyaan at parang tapos na kami sa stage na yun.

“Nandun na kami sa stage na gagawin namin yung mga ad-libs without even thinking about it kasi nga, sobrang comfortable na kami sa isa’t isa.

“Parang sa maraming bagay, wala na talaga kaming dapat itago pa sa isa’t isa.

“Ganun na kalalim ang pinagsamahan namin bilang magkapareha.

“Basta, kung ano kami sa offcam, ganun pa rin kami on cam.”

Hindi pa rin ba siya nadi-develop kay Bea sa halos araw-araw nilang pagsasama?

Nangingiting tugon niya, “Sa ngayon kasi, work talaga, e.

“Medyo showbiz, ha? Pero sa ngayon po, medyo focus muna talaga sa trabaho.

“Mahirap po yung may LQ (love quarrel) habang nagta-trabaho kayo, so…

“Halimbawa, kami na nga, tapos meron ngang ganun, mahirap talaga.

“So mas maganda na professional na lang kami sa isa’t isa.”

Samantala, ano ng pakiramdam niya na malapit nang makita ng televiewers ang papel niya bilang si Almiro sa ‘Mulawin vs. Ravina’?

Pagmamalaki ng teen actor, “Excited na rin talaga ako.

“Masayang gawin kasi, unang-una, hindi kami tao dito, e.

“Nandun yung assignment na kailangan mong aralin kung paano gumalaw ang mga ibon.

“Masaya, bagong experience.

“Sa buong lifetime ko, minsan lang akong magiging ibon, ‘di ba?”

Marami nga raw siyang stunts dito na kailangan pa rin niyang mag-train.

Kuwento niya, “A, marami akong stunts dito.

“’Buti na lang, nag-TsuperHero ako kaya parang hindi na rin ako nanibago.

“Pero, iba ito kasi, may mga harness, ganun.

“So workshop-workshop, training-training pa more.”

Hindi na rin daw siya naninibago na mula sa teeny-bopper roles ay unti-unti na rin siyang nabibigyan ng mga seryosong characters.

Ani Derrick, “Oo nga, magkaiba silang dalawa, pero parang di na rin ako naiilang.

“Magkaiba nga ang mga atake nila, pero okey lang ako.

“Pero, kung ako ang tatanungin ha, mas comfort zone ko ang drama.

“Kasi mas chill, e.

“Heto (action-fantasy), maraming ano, e, marami ka talagang dapat gawin at pag-aralan.

“Pero, pareho ako enjoy.

“Basta, may work. Ha-ha-ha!”

*******

May payo na ang pinakasikat na “Darna” na si Ms. Vlma Santos sa susunod sa kanyang yapak, bago pa man inunsiyo na ang Kapamilya teen actress na si Liza Soberano ang napiling gaganap sa papel na ito.

Pahayag niya, “Sa mga nakikita ko sa ating mga newcomers, new breed (of stars), ang daming puwede.

“Kasi, ang importante lang naman ay ma-maintain ang pagka-‘Darna’, yung kailangan, yung believable na siya ay isang hero.

“Lalo na when it comes to the physical (aspect) and at the same time yung background.

“Yun lang ang importante.”

Sa totoo lang, bago kay Liza, meron ba siyang personal choice?

Aniya, “Marami talagang puwede.

“Sa personal choice, wala, ayokong magsalita.

“Ayoko na, ayokong mag-name names. Ha-ha-ha!”

Sa puntong ito ay naitanong sa kanya, kung kailan masusundan ang huling movie niyang ‘Everything About Her’? na tumabo sa takilya noong nakaraang taon?

Ayon sa Star for All Seasons, “Nami-miss ko na rin talaga.

“Kaya lang, kung makakagawa lang ako nang isa, talagang yun din lang muna ang kaya ko, kasi nag-aaral din ako ngayon sa pagiging isang legislator.

“Kailangan kasi ibang mundo naman (ako) dahil galing nga ako sa executive (branch of government bilang dating Batangas governor).

“Basta mabigyan lang ako ng magandang script, hindi ako magdadalawang-salita.

“Pero, ang hinahanap ko lang naman talaga ay yung tamang script.

“Kasi iisa na nga lang ang gagawin ko, gusto ko rin yung matsa-challenge ako.

“Ayaw ko naman yung paulit-ulit na lang ako ng role.”

Ang huling nakausap niya raw tungkol dito ay si Direk Joyce Bernal.

Aniya, “Meron daw siyang tinatapos na script.

“I don’t know kung kaming dalawa ni Judy Ann (Santos), pero wala, wala pa sa akin ang script.

“Wala pa akong kopya.”

Katulad ni Sharon Cuneta, handa rin daw siyang gumawa ng isang indie movie.

Sabi pa ng multi-awarded actress, “Yeah, oo nga, kung maganda naman ang script, I don’t mind doing indie films.

“Excited nga ako para iba naman ang attack.

“But then, basta maganda lang ang project, I don’t mind whether it’s a mainstream o indie, basta gusto ko, sa palagay ko wala namang magiging problema.

“Kasi isa nga lang ang puwede kong magawa, dahil may iba nga akong mga trabaho, e.

“Pero nami-miss ko talaga.

“I miss my showbiz life.”