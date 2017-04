Congrats, Congressman!

Indeed, the recently-concluded opening ceremonies of the first-ever 2D Albay Congressional Cup held at the Bicol University Oval, in Legazpi City, Albay last April was a huge success.

A brain project of Congressman Joey Salceda of the 2nd District ng nasabing probinsiya, and also the former Governor, nagkaipun-ipon ang halos sampung libong basketball athletes, officials and muses and staff para sa nasabing okasyon.

Bukod rito, in full support din ang karamihan sa elected local officials upang makiisa at ipinakita sa butihing kongresista na kabahagi sila sa layunin nitong ilayo sa drugs ang mga kabataan, maging disiplinado sa buhay at gawing makabuluhan ito.

In high spirits talaga si Cong. Salceda habang pumaparada sa harapan niya ang mga tinaguriang mga pag-asa ng bayan na naka-uniporme’t matataas din ang mga energy sa nasabing parada.

Naging guest of honor nila ang PBA Superstar na si James Yap na kung saan nagsimula rin sa isang pangarap, nagpursige hanggang marating niya ang kinalalagyan niya ngayon.

Sa kabila ng kaabalahan niya sa PBA games na kung saan may laro pa siya para sa koponang Rain or Shine na kinabibilangan niya, hindi niya talaga matanggihan ang imbitasyon nina Cong. Salceda, Atty. Carolina Cruz at ng aming Kabayan Weekly editor at kumpare niyang si Ambet Nabus na maging panauhing pandangal at mag-initiate ng ceremonial toast tanda nang pagsisimula ng 168 basketball teams ng kanilang liga.

Bukod sa kanya, nakibahagi rin ang Calendar White 2017 Calendar Girl na si Kara Mitzki kung saan naghandog ito ng isang dance number na lalong nagpainit sa dati nang mainit na panahon ng hapon na yun.

First time nga itong mangyari sa 2nd district of Albay at maging sa buong probinsiya kung kaya marami ang pumupuri sa proyektong ito ni Cong. Salceda na marami rin sa ibang distrito na nagnanais na sundan ito.

Congrats, Cong. Salceda at sa buong 2nd District ng aming mga kababayan.

* * *

Many are asking na in real life ba ay nasabi na ni Daniel Padilla ang mga salitang “Can’t Help Falling in Love” referring sa kanyang ka-loveteam na si Kathryn Bernardo?

Lalo na sa ngayon, na mas nagiging public ang sobrang ka-sweetan ni Dj kay Kath kumpara noong sila ay nagsisimula pa lamang bilang screen partners.

Pahayag naman ng young actor, “Matagal na…matagal na matagal na.

“Yun lang.

“Oo naman.”

Dahil dito, napag-usapan ang tungkol sa nakaraang birthday celebration ng Kapamilya young actress na ginanap sa Palawan kasama ang kanyang pamilya at siyempre, si Daniel.

Ano ang ibinigay niyang regalo kay Kath?

Aniya, “Yung regalo ko sa kanya, hindi naman material na bagay, para maiba naman.

“Mas more on dun sa effort and sa pag-alalay ko sa kanila sa El Nido.

“At siyempre, yong pagmamahal nandun.

“Yun ang bagay na hindi mo maibibigay.”

Wala na bang kasunod na materyal na bagay ang regalong yon?

“A, siyempre, kailangan din naman.

“Meron din.

“Oo, meron, pero pasunod pa lang.”

Ngayong nasa legal age na ang kanyang ka-partner, ano sa palagay niya ang inaasahan niyang mga pagbabago sa kanya?

Tila nag-isip pa si DJ bago sumagot nang, “Teka, oo nga.

“Ano siyempre, may mga…

“Wala naman akong actually na ini-expect na… yon nga, yong sinabi niya kanina na marami siyang gustong gawin.

“Gaya yong…” sabay baling kay Kath at tinanong ito nang, “’Kaw, ano ba ang gusto mong gawin?

“Tulad nang pagsayaw-sayaw niya, yong mga ganyan-ganyan.

“Okey naman dahil naggu-grow si Kathryn, naggu-grow siya.

“Hindi mo siya puwedeng pigilan dun sa pag-grow niya ngayon.

“At siyempre, it comes with maturity din.

“And si Kathryn kasi, hindi ‘yan tumitigil sa paggalaw, and turo din sa kanya ‘yan ng ermat niya, nagda-dance lesson pa rin siya hanggang ngayon.

“Mahilig siyang mag-gym, yong mga ganyan.

“Basta, active siya, maganda naman.”

Samantala, napansin ang pagiging sobrang sweet ni Daniel kay Kath lalo na sa presscon na ito kung saan nakapatong ang kamay niya sa tuhod ng kanyang rumored girlfriend.

Tanda ba ito ng sobrang pagmamahal niya dito?

Tugon niya, “Ang tanong niyo ho ba ay ‘di ko mapigilan ang damdamin ko na ipakita sa inyo na akin si Kathryn, ganun ba?

“Hindi, nailagay ko lang naman ho, at kumportableng nakaganyan ako.

“Isa na rin yon, yes.

“At saka, idagdag ko lang, kaya na ano kasi, maiksi yong (palda) niya, so, parang action star (lang siya).”

May pressure ba sa kanilang dalawa lalo na’t ang huling movie nila together na Barcelona ay malaki ang kinita sa box-office?

“Oo naman.

“Hindi naman po nawawala yon na ma-pressure, pero kaysa isipin na kumita, bonus na lang yon sa trabahong nagawa mo nang maayos.

“Kagaya yong nagampanan mo nang maayos yong karakter mo, naging masaya yong set ninyo, ‘di ba?

“Nagawa niyo yong bawat eksena kung paano niyo ginugusto?

“And bago yong kita, dapat isipin mo muna kung ano ba ang gusto mo sa pelikulang ito, kung gaano mo kamahal at babalik na lang yon kung gaano mo minahal ang pelikula.

“At kung gaano mo pinaghirapan, at yon lang, meron pa ring pressure.”

* * *

Sa ganang amin ay may punto ang tampo at hinanakit ng katotong Jobert Sucaldito na ilang Cornerstone talents na ‘sumasawsaw’ ngayon sa demandang kinakaharap nito na isinampa ng singer na si Erik Santos at sa may-ari nitong si Erickson Raymundo.

Ramdam namin ang sakit na kanyang nararamdaman nang maglabas siya ng sama ng loob sa ilang talents nito katulad ni Yeng Constantino at Richard Poon.

Ayon nga sa kanyang panulat, mas dito siya higit na nasasaktan kaysa sa demanda dahil minahal din daw niya ang mga ito at wala siyang naaalalang atraso sa mga ito.

While it is true na tama lamang na magpakita sila ng suporta sa talent management na kanilang kinabibilangan at sa kapwa talent nito, pero sana nga raw ay binigyang halaga rin ng mga ito ang mga tulong na naibigay niya sa mga ito noong panahong nagsisimula pa lamang silang gumawa ng pangalan.

Anyway, nailabas na rin ng katotong si Jobert ang kanyang hinaing sa mga ito kaya wish lang namin na sa kadulu-duluhan niito ay maging maayos pa rin ang lahat.

Hindi na bago ang mga demandahan sa showbiz, pero hindi rin bago na naaayos ito and all that starts well, ends well, ika nga.

Oo nga naman.