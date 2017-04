Si Ai-Ai delas Alas na lang ang artista na kilala ko na ipinagpapatuloy ang lumang tradisyon ng Pabasa.

Panata ni Ai-Ai ang magpabasa sa bahay niya tuwing Lunes Santo at Martes Santo.

Noong Holy Monday hindi tumanggap si Ai-Ai ng ibang mga commitment dahil naka-focus ang atensyon niya sa pabasa.

Tulad ng isang devout Catholic, nagninilay-nilay at nagtitika si Ai-Ai tuwing Holy Week. May mga sakripisyo siya na ginagawa at pagsisisi sa mga pagkakamali niya.

Hindi na alam ng ibang mga kabataan na artista ang Pabasa tuwing Mahal na Araw.

Basta para sa kanila, ang makapagbakasyon sa beach o pumunta sa ibang bansa ang kahulugan ng Holy Week dahil ito ang panahon na wala silang mga taping o shooting.

Sa true lang, limitado na ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa Holy Week.

Dati-rati, sarado ang lahat ng mga business establishments, walang mapapanood na programa sa TV at pahinga ang mga radio station tuwing Mahal na Araw.

Tahimik na tahimik ang paligid at lumalabas lang ang mga tao para sumali sa prusisyon tuwing Huwebes Santo at Biyernes Santo dahil ang sabi nga ng mga bata noon, “Patay ang Diyos.”

Iba nga ngayon dahil may mga mall na magbubukas sa Maundy Thursday at sa Good Friday.

I’m sure, hindi na mga Katoliko ang mga may-ari ng mga mall na tinutukoy ko kaya para sa kanila, business as usual ang Holy Week.

*****

Sikat pa rin si Christian Bautista sa Indonesia. Habang hindi pa nagsisimula ang airing ng Tagalog adaptation ng “My Love from the Star”, pabalik-balik si Christian sa Indonesia dahil in demand siya sa mga corporate shows.

Maraming Indonesian fans si Christian na malapit nang mapanood sa isang importanteng role sa “My Love from the Star” ng GMA-7. Ang “Encantadia” ang huling television project ni Christian bago ito isinali sa cast ng bagong teleserye ni Jennylyn Mercado at ng newcomer na si Gil Cuerva.

*****

Ang malakas na lindol sa Batangas last April 8 ang balita na sumalubong sa akin nang bumalik ako sa Pilipinas mula sa four-day trip namin sa Jeju island.

May nasira na resort, simbahan na napinsala at kalsada na hindi madaanan sa ilang bayan ng Batangas dahil sa lindol.

Naramdaman uli kahapon, April 9, sa Mabini, Batangas ang pagyanig ng lupa na hindi masyadong malakas dahil magnitude 2.1 lang.

Sa panahon ng mga natural calamity, dapat mag-ingat at maging alerto ang mga kababayan natin.

Tularan nila si Christopher de Leon na parang boy scout dahil pala¬ging handa.

May mga first aid kit ang lahat ng mga sasakyan ni Boyet, in case of emergency. Pati ang mga kotse ng mga anak niya, kumpleto sa mga gamit na kailangan tulad ng flashlight, bottled water, etc.

Natatandaan ko nang magpatawag ng presscon noon si Mother Lily Monteverde para kay Senator Richard Gordon at sa fun run project ng Philippine Red Cross.

Namigay si Papa Dick ng mga first aid kits mula sa Red Cross na may mga laman na pito, band aid, paracetamol, bulak at alcohol na mga pangunahin na kailangan sa mga hindi inaasahan na sitwasyon.

In fairness sa Duterte administration, hindi sila nakalimot sa pagbibigay ng update tungkol sa lindol na nangyari noong Sabado.

Marami ang nakatanggap ng text message mula sa National Disaster Risk and Reduction Management Council (NDRRMC) noong Saturday night.

Nakasaad sa text message na isang lindol ang naganap sa Mabini, Batangas, 3:07 pm, 08 April 2017. Ang aftershocks ay maaaring magdulot ng pagguho ng lupa at imprastraktura. Maging handa at siguraduhing ligtas ang sarili at ang pamilya.

*****

Excited ang mga legal wife na mapanood ang D’ Originals ng GMA-7 dahil baka maka-relate sila sa kuwento ng mga misis na niloloko ng kanilang mga mister.

Enjoy ang female televiewers, lalo na ang mga legal wife sa funny full trailer ng D’Originals na pinangungunahan ng Cannes Best Actress na si Jaclyn Jose.

*****

Nagmistulang peke ang abs ng isang aktor dahil sa make up na inilagay para maging prominent ang mga “pandesal” niya sa tiyan.

Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangang lagyan ng make up ang abs ng aktor eh sanay na ang mga tao na napapanood siya na nakahubad sa lahat ng television appearances niya?

Kung may dapat i-develop ang aktor, ito ay ang acting talent niya, hindi ang katawan dahil hindi forever na magbibilad siya sa TV ng hubad na katawan.