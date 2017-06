Bumenta na yan

“Stop it! Now na!” tili ng isang baklush na kakuwentuhan namin. Ang dahilan — ang lumutang na chika ngayong pasukan na gusto raw maging “transferee” ni Piolo Pascual sa GMA-7. “Mauubos ang lahat ng mga talents ng ABS-CBN sa paglipat-balik-lipat-balik sa pagitan ng ABS-CBN at GMA-7 pero never si Papa P!” sabi ng baklush, mga bes.

Bakit to-the-highest-level kung makatili ang hitaders, aber? “Malayo sa katotohanan ang chikang may tampo-ek-ek raw si Piolo sa Dos kaya feel na niyang lumipat sa Siyete.

“Ano pa ba naman ang dapat ikatampurorot ni Piolo samantalang mula nu’ng teenager pa lang siya hanggang ngayong nagkakaedad na siya, eh, to-the-max pa rin ang pagkandili sa kanya ng ABS-CBN?

“Anak pa lang ang roles niya nu’n, ngayon ay pang-father roles na siya and soon ay pang-grandfather roles na nga, pero pinababayaan ba siya ng kanyang network? Hindi, ‘no!

“Feeling ko, eh, nagpapataas lang ng premium ‘yang si Piolo. Remember, there was a time na may lumutang ring chikang nakita siyang nakipag-meeting kay MVP nu’ng kapapasok pa lang nito sa TV5? Hindi rin totoo ‘yun! Paeklat lang ng kampo niya ‘yun!

“Benta ang ganyang gimik before, pero wa-epek ‘yan ngayon. Look at Kris Aquino. Palutang nang palutang na lilipat na sa GMA-7 and then the unthinkable happened, ABS-CBN dropped her like a hot potato! Ang ending, nganga! Kaya tigilan nila ako, bes!” may puntong opinyon-reaksiyon ng baklush.

Kayo, mga beshie, ano sa palagay n’yo?

-o0o-

Still on Piolo, pero isama natin sa usapan si Judy Ann Santos na hindi naman yata solve sa idea na magsasama silang muli sa pelikula ng hunk actor. Parang “yes” na parang “no” ang peg ng aktres.

Aba, huwag tawaran ang lakas ng kanilang loveteam nu’n, panalo ang lahat ng projects nila, mapa-TV man ito o pelikula ay talaga namang bentang-benta.

Pero naunsiyami ang ilusyon ng kanilang legions of fans (legions of fans daw, ‘oh!) nang pumasok sa eksena si Ryan Agoncillo, naiwang nag-iisa sa ere si Papa P.

Tambal dito-tambal du’n sa mga female personalities ang sinubukang gawin sa kanya, pero malagihay ang public reception dahil sobrang identified nga si Piolo kay Judy Ann. Idagdag pa na nagkaroon ng friction between Ryan and Piolo kaya naipit sa mga nag-uumpugang bet*** si Judy Ann! Ha! Ha! Ha! Ha!

Kaya para makaiwas na lang siguro sa mga nag-uumpugan something ang aktres ay iwas-iwas na muna ang peg ni Juday ngayon.

Ayon sa mga observers, mas okey na rin kung wala na lang ang ganu’ng idea. Tutal naman sa status nila ngayon bilang mga artista ay pareho naman na nilang kaya kahit hindi na ibabalik pa ang kanilang loveteam.

Ang nakakaloka lang ay ang binitiwang pabirong komento ni Judy Ann Santos na hindi pa niya maa-achieve ang liit ng waistline ni Piolo Pascual kaya huwag na lang muna. Umani ng samu’t saring reaksiyon ang binitiwang komentong ‘yun ng aktres.

Ang ibig sabihin lang ni Mrs. Agoncillo ay kailangan pa muna niyang magpapayat dahil hindi pa siya kumportable sa kanyang timbang kung sakali mang matuloy ang pagbabalik-tambalan nila ni Papa P.

‘Yun lang ‘yun, huwag nang bigyan pa ng double meaning. Klaro?

-o0o-

How true is the rumor na may gusot na namamagitan ngayon sa magkapatid na Daniella Padilla at Julia Barretto? ‘Yan po ang lumulutang na kuwento.

Nag-post ng picture si Julia na kasama ang mga taong mahal niya, pero waley sa larawan si Dani, tuloy ay kung anu-anong interpretation ang naglalabasan ngayon dahil du’n.

Magkapatid sila sa ina, si Dani ay anak ni Kier Legaspi kay Marjorie Barretto, pero tunay na anak ang turing ni Dennis Padilla kay Daniella nu’ng nagsasama pa sila ni Marjorie. In fact, apelyido pa nga ng komedyante ang dala-dala nito.

Kay Marjorie nakapisan si Dani all this time at kung matatandaan ay mahal na mahal ito ng kanyang tiyahing si Claudine Barretto.

Ayon sa kuwento ay umalis na si Dani sa poder ng kanyang ina at ang chika nga ay nakikisali ngayon sa gulo ng kanyang ina at kapatid si Julia.

Reaksiyon ng isang miron, “Sana, si Julia ang gumawa ng paraan para magkasundo ang kanyang mommy at kapatid, instead na palakihin pa niya ang gulo sa paglalabas ng mga retratong wala si Dani.

“Si Dani lang ba ang half-sister ni Julia? Di ba, meron pang isa?” sabi nito.

Nakuuuu, sabi na nga ba, mga bes, hahaba nang hahaba ang istoryang ito, kaya habang maaga pa ay ayusin na ni Marjorie ang hidwaan nilang mag-ina kung meron man, para wala nang lumabas pang mga dagdag na istorya.

Ganern!