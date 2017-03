Blockbuster na tambalan

Kung matatandaan pa, taong 2013 nang magpahiwatig noon ang Kapamilya prime actor na si Piolo Pascual na gusto na niyang magpahinga sa showbiz pero biglang nagbago ang kanyang isip nang gumawa siya ng blockbuster movie with Toni Gonzaga, ang “Starting Over Again” na dinirek ni Olive Lamasan for Star Cinema at naging Valentine offering ng kumpanya noong February 11, 2014.

Ang nasabing pelikula ay isa sa mga top-grossing films of all time na kumita ng mahigit P556-M at kasama na rito ang kinita sa ibang bansa.

Ang “Starting Over Again” ay first team-up bale nina Piolo at Toni sa pelikula na unang nagkasama sa isang soft-drink commercial in 2001 na siyang naging daan ng pagpasok ni Toni sa showbiz.

Ang magandang balita, muling magsasama sina Piolo at Toni sa isang rom-com movie under Star Cinema na nakatakdang idirek ng TV top-rating at movie box office director na si Joyce Bernal.

Ang reunion movie nina Piolo at Toni ay magiging first movie bale ni Toni matapos siyang mag-asawa (kay Direk Paul Soriano) at magkaroon ng kanilang first baby na si Seve (Severiano Elliot Gonzaga Soriano) habang nananatili pa ring single and unattached hanggang ngayon ang pantasya ng mga kababaihan at mga bading na si Piolo. Ayaw naman bigyan ng label nina Piolo at Shaina Magdayao ang kanilang special friendship.

Si Piolo ay huling napanood sa 2015 hit movie na “The Break-Up Playlist” na pinagtambalan naman nila for the first time ng Pop Princess na si Sarah Geronimo.

xxxxxxxxx

Kung sina Piolo Pascual at Toni Gonzaga ay may reunion movie sa bakuran ng Star Cinema, nakapag-simula namang mag-shooting sina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo sa kanilang pang-apat na movie na co-production ng Star Cinema at Viva Films, ang “Dear Future Husband” na pinamamahalaan ng TV-movie director na si Theodore Boborol na siya ring nagdirek ng 2016 MMFF hit movie na “Vince & Kath & James” na pinagbidahan nina Julia Barretto, Joshua Garcia at Ronnie Alonte.

Almost four years din ang ipinaghintay bago muling nagtambal sa pelikula nina JLC at Sarah na huling napanood in 2013 sa pamamagitan ng kanilang box office hit movie na “It Takes A Man and a Woman”. Una namang nagtambal sa movie ang dalawa in 2008 sa pamamagitan ng pelikulang “A Very Special Love” na sinundan ng “You Changed My Life” in 2009.

Tulad ng successful team-up nina John Lloyd at Bea Alonzo maging ang tambalan nina John Lloyd at Toni Gonzaga, hindi rin nagpapahuli ang tandem nina John Lloyd at Sarah sa pelikula.

xxxxxxxxx

Eight weeks pregnant ngayon ang Kapamilya actress na si Regine Angeles sa kanyang model husband na si Van Victor Leano. The couple celebrated their first wedding anniversary last January 10.

Sa kabila ng pagiging preggy ngayon ni Regine ay patuloy pa rin ang kanyang pagti-taping ng afternoon TV series na “The Better Half” kung saan siya gumaganap na kaibigan ng character na ginagampanan ni Shaina Magdayao.

Kung si Regine lamang daw ang masusunod, gusto niyang mag-work until she’s about 7 months pregnant.

Ang ipinagbubuntis ngayon ni Regine ay magiging first baby nila ng husband niyang si Van Victor. The couple got married in January 10, 2016 sa Iglesia ni Cristo rites. Kahit hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo si Van Victor ay nagpa-convert ito dahil sa kanyang pagmamahal sa misis na niya ngayong si Regine.

Kung si Regine lamang daw ang nasunod ay gusto niya na after two years pa silang magka-baby ng husband niya pero ang kanyang maagang pagdadalang-tao ay itinuturing niyang blessing.

xxxxxxxx

Marami ang nagtataka kung bakit bihira na mag-produce ng pelikula ang GMA Films ngayon.

Kung hindi kami nagkakamali ay last movie production ng GMA Films ang pelikulang “My Lady Boss” in 2013 na pinagtambalan nina Richard Gutierrez at Marian Rivera at dinirek ni Jade Castro. Ito’y co-production ng GMA Films at Regal Films at hango sa istorya ng presidente ng GMA Films na si Annette Gozon.

Kung matatandaan pa, ang unang film outfit ng GMA ay ang Cinemax Studios na binuo nung 1995. First co-production ng Kapuso film outfit ang pelikulang “Run Barbi Run” na pinagbidahan ni Joey de Leon with Maricel Laxa at Eraserheads at dinirek ni Tony R. Reyes in co-production with Movie Star Productions na siya ring nag-release ng pelikula.

Taong 1998 nang palitan ng pangalan ng film outfit ng GMA ang Cinema Studios to GMA Films sa pagkakaroon ng bagong movie channel ng HBO sa pamamagitan ng Cinemax Channel.

Under GMA Films, nakapag-produce ang kumpanya ng mga critically-acclaimed movies tulad ng “Sa Pusod ng Dagat” at “Jose Rizal” na parehong pinagbidahan ni Cesar Montano at dinirek ng yumaong premyadong director na si Marilou Diaz-Abaya. Pero nang umupo si Atty. Felipe Gozon bilang pangulo at chairman ng GMA in 1999, huminto sa pagpu-produce ng pelikula ang GMA Films sa loob ng limang taon at nagpatuloy lamang ito sa muling pagpu-produce in 2005 sa pamamagitan ng hit movie na “Let the Love Begin” na dinirek ni Mac Alejandre at tinampukan nina Richard Gutierrez, Angel Locsin, Jennylyn Mercado at Mark Herras. The movie was co-produced and distributed by Regal Films at naging pre-Valentine offering in 2005.

Taong 2007 nang i-co produce ng GMA Films at Viva Films ang “Ouija” na dinirek ni Topel Lee at tinampukan nina Judy Ann Santos, Jolina Magdangal, Iza Calzado at Rhian Ramos.

It was in 2009 nang i-co produce ng GMA Films at Regal Films ang hit movie na “When I Met U” na pinagtambalan nina Richard Gutierrez at KC Concepcion na dinirek ni Joel Lamangan na sinundan ng “You To Me Are Everything” na tinampukan naman ng mag-asawa na ngayong sina Dingdong Dantes at Marian Rivera na dinirek naman ni Mark Reyes na kumita sa takilya ng P150-M.

Ang Viva Films naman ang co-producer ng GMA Films nung 2010 sa pamamagitan ng pelikulang “In Your Eyes” na pinangunahan nina Claudine Barretto, Richard Gutierrez at Anne Curtis. At that time, si Richard Gutierrez ang prime talent ng GMA kaya sunud-sunod ang kanyang mga pelikula under GMA Films in co-production with other major film outfit tulad ng Regal Films at Viva Films. May mga pagkakataon din na nag-co produce ang GMA Films with OctoArts Films, M-Zet Films at APT Entertainment sa ilang pelikulang pinagbidahan ni Vic Sotto. Co-producer din ang GMA Films with APT Entertainment at M-Zet Films sa box office hit movie nina Alden Richards at Maine Mendoza nung isang taon, ang “Imagine You & Me” na dinirek ni Mike Tuviera na nag-location shoot sa ilang bahagi ng Italy.

Although hindi kasing galing ang GMA Films mag-promote ng pelikula kung ikukumpara sa Star Cinema, ang film outfit ng rival network ng GMA, kaya nila itong gawin at tapatan kung gugustuhin nila kung gagamitin ang lahat ng platform na meron ang GMA in terms of promotions and marketing.

xxxxxxx

Hindi ikinakaila ng 7-year-old child star na si Alonzo Muhlach na nami-miss niyang makatrabaho sina Vice Ganda at Coco Martin.

Nakasama noon si Alonzo sa box office hit movie nina Vice Ganda at Coco na “Beauty and the Bestie” at maging sina Coco at Julia Montes sa summer special ng “Wansapanataym”.

“I miss working with Tita Vice and Kuya Coco. I hope I can work with them again,” pahayag ng Inglesirong bunso ng original Child Wonder na si Nino Muhlach.