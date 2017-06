Best Father’s Day gift

Isang masayang-masayang Albert Martinez ang nakausap namin nung Linggo ng gabi sa programa naming CHISMAX sa DZMM ‘Teleradyo’.

“This is the best father’s day for me. This is also the best gift I received,” kuwento ng magaling na aktor-direktor nating kaibigan.

Ang tinutukoy nga ni Albert ay ang maliit na box na ibinigay sa kanya ng anak na si Allyana, kung saan may nakalaman ditong note, resulta ng ultra sound at bib.

“We don’t know if it’s a ‘He’ or a ‘She’. All we know is that you’re a LOLO to be,” saad ng note.

Nasa USA ang anak ngayon at sinabi nga ni Albert na seven weeks pregnant na ito sa asawang si Roy Macam na ikinasal kay Allyana last year.

“It’s the parents work. Yung mga lolo talaga, spoiler iyan,” sagot ng aming mahal na kaibigan nang tanungin namin dito kung anong klaseng “lolo” kaya siya paglabas ng kauna-unahang apo.

“Daddy Lolo or Grandpa,” naman ang nais niyang itawag sa kanya ng apo. “Mas importante yung healthy at okey ang mag-ina. Walang kaso kahit babae o lalaki iyan, basta healthy and normal. So let’s just pray for the next few months to be very good with Allyana at sa magiging apo ko,” ang tuwang-tuwang kuwento ni Albert.

May ginagawa rin daw siyang dalawang projects for TV under ABS-CBN na by 2018 pa ipapalabas.

‘Ang Probinsyano’ ang huling soap na kanyang nagawa at kahit pinatay na ang karakter niya sa serye, proud na proud siyang nakasali rito.

*****

Nakatanggap kami ng tsika from a dear friend ni Jason Abalos na mas ginusto na nga lang daw manahimik at hindi sagutin ang isyung ibinato dito ng isang kolehiyala na umano’y nabiktima ng aktor sa social media.

“Hahaba lang kasi ang isyu. Magpaliwanag man siya, yung mga tao ay manghuhusga pa rin. Let him be happy na lang dahil wala namang na-prove o nakapag-prove nang mga ibinibintang kay Jason,” hirit pa ng kausap namin.

Ang sinasabi ngang isyu ay yung tungkol sa umano’y “sexual favor” na nais makuha ng aktor mula sa isang kolehiyala na naging friend niya sa social media.

******

Balitang tinanggihan ng isang award-winning young actress ang offer na maging kontrabida ni Darna na gagampanan ni Liza Soberano.

Bidang-bida pa si award-winning actress sa mga tv and movie projects niya pero of late kasi ay babad na babad siya sa social media bilang maldita o laging nasasangkot sa gulo.

Ang simpleng rason ng naturang young actress ay nais na nitong i-re-invent ang kanyang sarili by only accepting roles na maganda, mabait at may magandang values.

Never na raw itong tatanggap ng role na mean, masama o negative ang values sa buhay.

“Part of her growing up as a person. In life naman kasi, mas gusto mong mag-establish ng good values. Sa mga tv o movie roles kasi, hindi talaga naiiwasan yung sobra kang na-a-attach o na-i-involve. Minsan tuloy na-i-imbibe mo yung pangit o masama,” sey pa ng source namin.

Well, kung ang ibang artista daw ay dream maging kalaban ni Darna, hindi raw para sa award winning young actress na ito.

Well…

*****

How true rin kaya ang tsismis na kaya raw hindi effective na maging noon time show host si James Reid dahil bukod sa hirap na hirap daw itong magtagalog eh lagi daw itong puyat?

Marami nga silang fans ni Nadine Lustre na disappointed sa tsismis na ito lalo pa’t very visible naman si James sa ibang bagay o event pero bakit nga raw hindi nito masabayan ang gf sa mga ‘It’s Showtime’ gigs nito?

Hmmm…balita ring mas gusto na nilang ma-partner muna sa iba dahil aminado nga raw ang JADINE tandem na medyo humina ang popularity nila?

Kung si James daw ay ipapartner muna kay Sarah Geronimo, si Nadine naman ay balitang ipapareha rin sa iba.