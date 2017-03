Bakit walang love scene?

Natawa na lang si Jean Garcia nang usisain namin siya tungkol sa nabanggit ni Richard Yap na dati niyang crush ang magaling na aktres.

Si Jean ang gumaganap na asawa ni Richard sa pelikulang Chinoy: Mano Po 7 ng Regal Films Inc.

Pabirong reaksiyon niya, “Ewan ko diyan sa lolo mo.

“Kung ano ang pinagsasabi niya. Ha-ha-ha!

“Pero, sobrang bait niya, sobrang funny.

“Grabe ang sense of humor niya, at saka, sobrang bully.

“Sobrang bully niya talaga, promise!

“Nakakatuwa siya, pero sobrang gentleman niya.”

Ano pa ba ang naging damdamin niya tungkol sa rebelasyon na ito ni “Ser Chief”?

Tugon ng That’s Entertainment alumna, “E, ‘di siyempre thank you.

“Ikaw ba naman Richard Yap crush ka, why not, ‘di ba?

“Sabi ko naman, ‘Thank you Richard and ikaw cute din.’”

“Tawa lang siya nang tawa.”

Pagkatapos nito ay ibinulgar na niya ang biro nga raw na wala silang love scene sa pelikulang Chinoy: Mano Po 7.

Kuwento ni Jean, “Sabi nga niya, ‘Ba’t walang love scene, mag-asawa ‘di ba?’

“Hindi nga raw niya napanood yung The Escort kasi nasa abroad nga raw siya.

“Sabi pa nga niya kasi naglolokohan kami, ‘Direk (Ian Loreños), ba’t ganun, wala kaming love scene ni Jean, e, kami ang mag-asawa ‘tapos sila ni Jake (Cuenca), meron silang kissing scene?’

“’Tapos sabi ni Direk, ‘Di naman kailangan sa pelikula, pero ‘pag kailangan, sige, aanuhin natin.’

“Hanggang sa matapos na, wala.”

Kung sila nga raw ni Richard, mas gusto nila na meron silang love scene.

Aniya, “Parang gusto lang, para maipakita lang na nagkasundo naman yung mag-asawa.

“Kasi the whole film, ‘di niya ako kinakausap, puro away.

“The whole film ay ganun, problem ng family,

“So sana nga ganun na parang meron kaming moment na romance, yung romantic moment namin.”

Kung sakaling magkaroon sila ng pagkakataon na may ganitong eksena sa future films nila, hindi ba siya maiilang lalo na’t alam niyang may dating crush sa kanya ang kaeksena niya?

Ayon sa kanya, “Hindi naman siguro dahil trabaho lang naman, ‘di ba?

“E, si Richard trabaho din lang naman- very professional, e.

“Pero, ‘di ko alam kasi dito nga, hindi naman namin ginawa.

“Hindi ko alam kung ano ang… hindi ko talaga alam.”

* * *

Puring-puri ng komedyanteng si Atak ang pagtrato sa kanya ni Vic Sotto habang sinu-shoot nila ang pelikulang Enteng Kabisote 10 & the Abangers na prinodyus ng OctoArts Films, M-Zet Productions at APT Entertainment.

First time niyang makatrabaho si Bossing at ilan sa Dabarkads, pero ang pakiramdam raw niya ay parang bahagi na siya ng grupong ito.

Pahayag ng komedyante, “Ay sobrang asikaso nila ako.

“Beybing-beybi nga nila ako kahit bago lang nila akong nakasama.

“Ako naman, I looked up to them at gusto ko nga silang makatrabaho noon pero, dahil nga magkaibang networks kami, kaya ganun.

“So ngayon, dalawang networks na ako, kaya heto ako.

“Pero, nakikita ko talaga na wala silang pinipiling tao na makatrabaho, as long as maayos kang makisama at makinig ka.”

Bukod nga raw sa napaka-professional na katrabaho si Bossing pati na sina Paolo Ballesteros, Jose Manalo, Wally Bayola at iba pa, iisang pamilya nga raw ang turingan ng mga ito.

Obserbasyon pa niya, “Si Bossing, nakapa-down-to-earth.

“Nandiyan talaga na parang hari talaga namin siya.

“At first, may ilang ako nang konti, pero sa days na makasama ko sila, maramdaman mo talaga ang pag-welcome nila sa iyo.

“Sasabihin nila na, ‘Welcome ka dito, welcome ka sa movie, hindi ka iba dito’, ‘wag mag-isip’ at ‘wag kang matakot.’

“Alam mo, kahit hindi niya sabihin, pero maramdaman mo dahil sa pakita niya.”

Patuloy pa niyang pagbibigay-puri sa isa sa mga haligi ng comedy films sa local industry.

Ani Atak, “Ang layo niya sa iba kasi, yung iba namimili.

“Kahit nagkatrabaho na kayo, malayo pa rin niya sa iyo. May mga ganung artists, e.

“Pero, si Bossing, iba talaga.

“Yung grupo niya, yung Dabarkads, iba talaga.

“Ang natutunan ko nga sa ganitong team, ‘ Huwag kang mamili.’”

Dugtong pa niya,”Sina Wally at Jose, walang problema kasi magkasama na kami sa comedy bar.

“So madali lang talaga.

“Si Paolo naman, nagkakasama na kami sa events, pero ‘di pa talaga kami magkakilala.

“Ano, mabait din siya, walang problema.

“Basta, sa lahat ng cast, wala talagang problema.”

Para sa kanya, malaking bagay nga raw na nabigyan siya ng pagkakataong makasama sa pelikulang ito.

* * *

Ang loveteam na “McLisse” nina Mccoy de Leon at Elisse Joson ay ang pinakabagong tandem ngayon na sumusunod sa yapak ng iba pang loveteams katulad ng KathNiel, JaDine, LizQuen at KimXi kung popularidad lang naman ang pinag-uusapan.

Ramdam ito sa mga out-of-town show, mall tours, at maging sa product endorsements kung saan ay kinuha nga sila ng isa sa pinakamalaking chain of burger fast foods sa ating bansa.

Dahil nga raw rito, sila na nga raw ang pinakahuling tandem na minamahal ng publiko sa ngayon.

Nang makausap namin si Mccoy, nagbukas ito ng kanyang saloobin tungkol sa bagay na ito.

Bungad niya, “To be honest po, natutuwa po kami dahil marami na rin na sumusuporta.

“Pero, hanggang dun lang, ayaw naming ipasok sa utak namin, na hangga’t maaari, kung ano yung work namin, ginagawa pa rin namin.

“Nagiging natural pa rin kami.

“Kung ano ang ikinatuwa ng tao sa amin, ganun pa rin ang ginagawa namin.”

Dugtong pa niya, “I feel so humbled na nahihilera kami sa mga loveteam ngayon.

“Pero, marami pa kaming dapat patunayan pa.

“Nag-uumpisa pa lang kami (ni Elisse), at sila ang aming role models,at inspirasyon.

“Sana makamit din namin yung kinatatayuan nila.”

Samantala, marami ang gustong malaman kung ano na ang totoong estado ng relasyon nilang dalawa ngayon.

Katulad na ba ito ng JaDine nina James Reid at Nadine Lustre na hayag na sa publko na silang dalawa na nga?

O katulad rin ba ito ng ibang loveteams na hanggang ngayon ay wala pang inaamin kung nag-level up na ba ang friendship zone nila?

Sagot ng 21-year-old member ng grupong Hashtags, “Sa totoo lang po, meron talaga kaming samahan talaga.

“Actually, ‘di ko alam ang tamang term, pero masaya kami tuwing magkasama kami.

“Masaya kami.”

Nanliligaw na ba siya, sa totoo lang?

Saad niya, “Hindi naman po ako nagmamadali.

“Bilang lalaki, ako dapat yung mag-step in.

“Dinadahan-dahan ko rin, kasi pangit naman na parang…

“Ilang months pa lang kami, parang….gusto ko naman talaga (si Elisse).

“Dinadahan-dahan lang.”