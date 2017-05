Anyare, Bong?

Anyare kay Paul “Bong” Alvarez?

Ang mga bagitong basketball players ay namamangha sa mga nagaganap sa kanya, nangangarap pa lang kasing maging mga professional players ang mga ito ay idolo na nila ang binansagang Mr. Excitement ng PBA.

Naging star player ng kanyang koponan si Bong, kung makalipad siya nu’n ay para siyang may pakpak, ganu’n siya kasikat at katindi nu’ng kanyang kapanahunan. Hindi matatawaran ang husay at galing niya sa basketball.

Anyare nga? Napakalayo ng estado niya ngayon sa dati niyang buhay na napaka-comfortable! Naglalaro siya, nagbi-business, maayos ang buhay ng family niya. Pero somewhere out there ay nagbago ang mga priorities ng basketball player.

Nag-artista pa nga siya nu’n kaya lalong nadagdagan ang dami ng kanyang mga tagahanga. Nagka-girlfriend siya ng artista hanggang artista rin ang pina-kasalan niya, hiwalay na sila ni Almira Muhlach.

Anyare na naman? Kamakailan ay nasa balita na naman si Bong Alvarez. Inireklamo siya ng kanyang girlfriend dahil sa katsipang bugbugan issue sa pagitan nila habang nagbabakasyon sila sa Baguio City.

Anyare, wala na ang excitement? Sayang!

-o0o-

Matitinding mga salita ang pinakawalan nu’n patungkol kay Charice ng kanyang Lola Tessie Relucio nu’ng the height ng kanilang hindi pagkakaunawaan.

Common knowledge na kasing kontrang-kontra sa relasyon ng international singer kay Alyssa Quijano ang kanyang family. Ayon sa mga ito, money and fame lang daw naman ang habol ng kanyang girlfriend kay Charice.

Kamakailan nga ay nag-alsa-balutan na si Alyssa, iniwan na siya, malakas ang bulung-bulungan na pera ang dahilan.

Kapansin-pansing matagal nang walang mga raket si Charice. Meaning, nasa critical stage na ang kanyang savings. Nade-drain na ang kanyang bulsa, walang pumapasok na pera at may chika pang ayaw naman daw magbaba ng TF ang international star.

You and me against the world ang drama nu’n nina Charice at Alyssa. Gusto nilang maging malaya ang pag-express nila ng kanilang pagmamahalan. Ok, fine! Pero pagkatapos nu’n ay parang nawalan ng ningning ang bituin ni Pempengco.

Charice now has all the time in the world to pick up the pieces she wasted along the way now that she and Alyssa are estranged. And how she will do it, bahala na siyang dumiskarte.

One thing though na kapuri-puri sa international singer, and this is rare nowadays ay hindi siya makuwenta, hindi siya materyoso, anumang naibigay na niya sa kanyang kapwa ay hindi na niya binibilang.

Charice Pempengco is of age para manehohin ang kanyang buhay, may pamilya pa rin siyang mauuwian, dahil ang pamilya ay pamilya ano man ang mangyari. Hindi kailangang huminto ang ikot ng kanyang mundo sa pagkawala ni Alyssa Quijano.

Tama?

-o0o-

Nagpiyesta nga ang mga tagasuporta ng “Ang Probinsiyano” ni Coco Martin nang in-announce ng ABS-CBN na hanggang sa January 2018 pa pala ang matagumpay na serye! Kulang na lang tumambling pa sila sa sobrang kaligayahan! Winner daw ang desisyon ng network, dapat lang daw na pahabain pa ang serye.

Sangrekwa ang mga taong ayaw ma-miss ang “Ang Probinsiyano”, masama ang loob nila kapag hindi nila ‘yun napapanood. Ayaw nila ng basta kukuwentuhan na lang sila ng kanilang mga kasama.

Suwerte rin siyempre ang mga artista ng serye dahil hahaba pa ang kanilang trabaho, sa panahong ito na palaging one season lang ang mga palabas ay may isang “Ang Probinsiyano” na taon ang inaabot sa ere, ‘yun ay dahil na rin sa matinding suporta ng ating mga kababayan.

Kapuri-puri naman kasi ang serye, gabi-gabi ay iba-ibang pasabog ang kanilang ibinibigay, masuwerte rin ang mga senior stars dahil siguradong magkakaroon sila ng trabaho sa extended pang kuwento ng pakikipagsapalaran ni Ricardo Dalisay.

Bongga!