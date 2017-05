Angelica Panganiban ramdam pa rin ang sakit ng breakup kay John Lloyd Cruz

Nagpapatawa pero kita pa rin sa mga mata ni Angelica Panganiban na ramdam pa rin niya ang sakit ng paghihiwalay nila ni John Lloyd Cruz.

Tsika niya kay Vice Ganda sa isang episode ng GGV, “Ako nga, hindi pa nakaka-move on.

“Konti na lang, malapit na.”

Kaya pala hanggang ngayon ay hindi pa rin niya dini-delete sa kanyang Instagram account ang pictures nila together ni Lloydie dahil nandun pa rin kahit paano ang feelings niya para rito.

Aniya, “Ito yung last pciture namin. Ang saya pa naman. Wooo!”

Hindi rin niya itinanggi na nagbabalak siya noon na lumipat sa ibang network matapos nilang mag-break.

Sa tingin niya kasi mas makakatulong ito sa kanyang pag-move-on. Pero, dahil sa loyalty niya sa ABS-CBN ay hindi niya itinuloy ang kanyang balak.

May pagkakataon ding lumalabas sila ngayon ni Lloydie pero bibihira lang at parang get-together na lang. Wala na yung seryoso moments sa kanilang dalawa.

Maging yung pagti-text ay madalang na nilang gawin din.

At kung magtext man, kumustahan na rin lang.

Wala na siyang ini-expect na mas higit pa roon.

Ang maganda nga ay magkaibigan ulit sila. Kumbaga, meron pa rin silang communications sa isa’t isa, pero ibang level na ito.

Sabi niya, “Hindi na ganun kadalas.

“Grabe naman yung madalas.

“Baka kung ano ang isipin ng mga tao. Hindi naman kami naglalandian sa text.

“Minsan, mahirap ding magkumustahan lang sa phone, di ba?

“Minsan, parang ano, puwede naman kayong magkita.”

Hindi nga lang naging malinaw kung handa pa rin siyang makipagbalikan sa kanyang ex kung sakaling hilingin nito.

Pero, sa palagay rin ng ibang netizens ay mahirap nang mangyari pa.

*****

Calvin Abueva naluha nang masungkit ang Best Player of the Conference award

“Naiyak ako nang tawagin ang pangalan ko as Best Player of the Conference, “ beamed Alaska’s Calvin Abueva, na tinatawag bilang The Beast noong miyembro pa siya ng San Sebastian Stalwarts.

Hindi niya ini-expect ito lalo na nga’t ang kanilang team ay nawalan na ng pagkakataong maging champion matapos matalo ng Rain or Shine Elasto Painter sa huling laban nila.

Nevertheless, ang collapse ng Alaska na isa sa winningest franchise sa PBA ay hindi naging dahilan upang mawalan ng pag-asa at tiwala sa sarili ang isa sa frontrunners ng nasabing team.

The truth is, along with his team, ay nangako sila na gagawin ang lahat upang maibalik ang kanilang lost glory sa susunod na conference ng pinaka-sikat na game sa ating bansa.

Dagdag pa rito ay ang inspirasyon na kanyang nakukuha bilang isa sa contenders bilang “Most Valuable Player” ng season na ito along with two-time MVP awardee na si June Mar Fajardo na siya ring nanalo ng nasabing top honor sa nakaraang All-Filipino Cup.

Bukod pa ito sa balitang kasama siya national team na Gilas na siya namang sasagupa sa team ng France at sa iba pang team mula sa iba’t ibang panig ng bansa.

*****

Another kissing moment nina James Reid at Nadine Lustre, viral na naman

Going viral na naman ang pinost ni James Reid sa tinawag na kissing moment nila ng kanyang girlfriend na si Nadine Lustre.

Maraming bekis, girlash, at boylets ang nag-react dito dahil karamihan sa kanila ay naiinggit o natutuwa sa kilig moments ng dalawa.

Para nga raw itong continuation ng bonggang kissing scenes nila nila noon sa On The Wings of Love at sa blockbuster movie na “First Time.”

Kuha ang photo collage na ito nung birthday party pa ni James nung May 23, pero nitong nakaraang araw lang niya pinost.

Bukod sa kiss ay nakahawak pa ito sa bewang ni Nadine na ang laki ng impact sa social media.

Hindi man ito ang unang pagkakataon na naghalikan ang dalawa, pero iba nga raw ang dating ng i-post ito sa social media lalo na’t si James mismo at hindi ibang tao ang naglagay nito.

Kumbaga, sobra ang dating ng kilig at inggit factors sa mga nakakakita.

Mas lalo nga raw na-heightened ang relasyon ng dalawa na well-loved and well-supported ng publiko.

Ganun nga raw ka-honest ang dalawa sa nararamdaman nila sa isa’t isa na keber nila kung anu-ano man ang maging opinyon sa kanila. Kumpara nga sa ibang loveteams, sila na talaga ang salamin ng pagka-partner sa career at magkatuwang sa totoong buhay.

Balita pa nga na marami na ang naghihintay sa pagbabalik ng dalawa mula sa kanilang concert tour sa USA at Canada dahil ila-launch na ang isang libro na tungkol sa kanilang personal na buhay, ang unexpected romance na nangyari sa kanila at ilang detalye sa kanilang career na parehong umikot ng 360 degrees mula ng maging loveteam sila.

Wala pa nga raw hard copies na makikita sa book stores, pero in the news na rin na sold-out na ito.

E. di wow talaga!