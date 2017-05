Ang pagkakaiba ni Shawie at Kris

Hanggang sa mga huling sandali pala ay may mga kaibigan si Kris Aquino na nagsilbing tulay para makabalik pa siya sa ABS-CBN. Hindi basta-basta ang mga taong ‘yun, may sinasabi sila, ‘yung tipong hindi puwedeng mahindian ng network kung kakayanin pa.

Pero kuwento ng aming source, “Nag-try sila, pero wala ring

nangyari. Pero ang pinakamatindi, eh, ‘yung last card na ni Kris na nakipag-usap sa mga executives ng ABS-CBN.

“Mahirap pahindian ang taong ‘yun, nakakahiya siyang tanggihan, pero wala rin siyang nagawa para makabalik si Kris sa network,” kuwento ng aming kausap.

Kasinglalim kaya ng Pacific Ocean ang naging dahilan ng pagtanggi ng network kay Kris? May kinalaman kaya ‘yun sa talent fee? Balita kasing pinakiusapan ng istasyon ang kanilang mga artista na para magkatulungan sila ay hindi muna magtataas ng TF ang kanilang mga artista para tuluy-tuloy ang kanilang trabaho.

“Sa contract pa lang, eh, hindi na sila nagkasundo. Ilang taon ang gusto ni Kris, short contract lang ang gusto ng network. Du’n pa lang, puro kontrahan na ang nangyari, nagpairal ng pride si Kris, thinking na hahabulin siya ng network,” dagdag na impormasyon pa ng aming source.

Ang dami-dami pang kuwentong nakaabot sa amin tungkol sa pagsasarado ng pintuan ng istasyon kay Kris. Tama ang kalkulasyon ng aming kausap, makatatawid ang mga programa ni Kris nu’n sa Dos na barya-barya lang ang ilalabas ng network, kumpara kay Kris na milyunan ang talent fee na napakalaking kabawasan sa kinikita ng istasyon.

“Kabog siya ni Sharon Cuneta, nu’ng pakawalan ng Dos si Shawie for TV5, bilyon ang kinita niya nu’ng lumipat siya. Pagbalik niya sa ABS-CBN, she met halfway with the executives.

“Kung ano lang ang offer, nakipagkita siya sa gitna, panalo siya! Nasa mainstream network na siya, kumikita pa siya sa mga concerts abroad na ang visibility niya sa network ang dahilan.

“Ganu’n ang diskarte, nakikinig, hindi basta salita lang nang salita. Si Sharon ang totoong businesswoman, alam niya kung saan siya mananalo,” papuri pa ng aming source sa Megastar.

Pareho lang sina Kris at Sharon na umaapaw na ang bulsa sa kapunuan, pareho lang silang puwede nang magretiro sa pagtatrabaho na kumportable pa rin ang pamumuhay, pero may malaki raw na pagkakaiba sina Kris at Sharon ayon sa aming kausap.

“Mapag-pahalaga si Sharon sa mga co-workers niya. She’s not selfish. Nagbibigay siya ng trabaho, hindi siya ang cause ng kawalan ng trabaho. Remember, biglang nag-back-out nu’n si Kris sa isang MMFF project dahil basta ayaw lang niya?

“Du’n sila magkaiba ni Sharon. Mas may trabaho ang kapwa niya, mas masaya siya, dahil lahat sila, eh, happy. She has more than what she needs, so she builds a long table, not a fence.

“Sharon is a blessing to soooo many people. Hindi siya maramot. Hindi sarili lang niya ang iniintindi ni Sharon, alam niya kasi na lahat ng meron siya ngayon, eh, hindi niya naman nakuha nang mag-isa lang siya.

“Maraming tumulong sa kanya para marating ang pagiging Megastar, she knows that, kaya she’ll never allow herself to be the cause of loneliness of other people,” pagtatapos ng aming kausap.

Napakasarap makinig lang ng mga kuwento na hindi na natin kailangan pang mag-opinyon.