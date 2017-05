Nakakaawa naman si Sharon Cuneta. Naglabas lang siya ng saloobin para medyo maghinay-hinay naman ang mga umuupak sa kanyang ama-amahang si Senador Tito Sotto pero pati siya ay inuupakan na rin nang todo ngayon sa social media.

Walang pupuntahan ang Megastar. Huwag siyang magsalita ay siguradong may manghuhusga sa kanya. Magbigay siya ng opinyon ay hindi pa rin siya libre sa mga galit na galit sa senador dahil sa makasaysayang isyu ng “na ano.”

Saan nga naman pupunta si Sharon? Hindi nagustuhan ng ating mga kababayan ang kanyang pahayag na wala namang perpektong tao, lahat naman tayo’y nagkakamali rin, kaya sana’y mapatawad na ng mga bashers ang kanyang tiyuhin.

Sabi ng isang hindi tanggap ang sinabi ni Mega, “Sabihin mo ‘yan sa senador mo! Gasgas na gasgas na ang litanya mo! Huwag mong sabihin ‘yan sa mga nagagalit, ipamukha mo ‘yan sa senador mo na masyadong tactless at hindi sensitibo sa buhay ng kapwa niya!”

Akala nami’y buntot na lang ng galit ng ating mga kababayan ang laman ngayon ng social media, ilang araw na kasing pinakakain ng apdo at alikabok ang senador, pero hindi pa rin pala ‘yun humuhupa.

Marami pa ring isyung nahahalungkat mula sa baul ng alaala, pati mga kamag-anak ni Senador Tito Sotto ay nadadamay na, naging malaking kontrobersiya ang ayon sa aktor-pulitiko ay joke lang na hindi nasakyan ng publiko.

Isang araw ay huhupa rin ang mga emosyon. Magsasawa rin ang mga bashers ng senador sa kabibira. Pero mahalagang maintindihan ng lahat na may kakambal na leksiyon ang pangyayaring ito.

Kailangang maging sensitibo tayo sa buhay na pinagdadaanan ng ating kapwa lalo na ng mga kababaihan. Wala nang ligtas ngayon. Sa isang pindot lang ay puwede nang mamantsahan ang ating imahe at masira ang ating mga pangarap dahil sa teknolohiya.

Sabi ng kaibigan naming propesor na tutok na tutok sa mga isyung-showbiz at panglipunan, “Ang mali ay mali. Hindi puwedeng gawing tama. Lesson learned — think a thousand times before you speak.”

*****

“Kapatid, nagpista na naman ang mga matrona!” tili ng isang kaibigan naming becki na ang tinutukoy ay ang mga kaibigan naming kilig na kilig kay Ian Veneracion.

Kuwento ng aming kaibigan, “May meeting pa ako nu’ng gabing ‘yun, may gagayakan akong wedding, nasa kasukdulan ang pakikipag-usap ko sa mga clients ko, pero ang mga sisters natin, nanggugulo!

“Tawagan nang tawagan! Pero iisa lang naman ang kuwento nila, ang sobrang pagkakilig nila kay Ian Veneracion sa “A Love To Last”! Hala, tilian nang tilian ang mga lowkah, nag-propose na raw kasi si Anton kay Andeng!

“Sabi ko, e, tantanan muna nila ako at may inaayos pa akong raket! Nalokah ako, kasi, sabi nu’ng isang ka-meeting ko, ‘Nakakainis nga, na-miss ko ang episode tonight, kilig na kilig din kasi ako kay Ian!’

“Naloko na! Pati pala ang kausap ko, e, ganu’n din ang pagkagusto kay Ian Veneracion!” humahalakhak na kuwento ng aming bestfriend na si Sonia.

At maraming tagapanood ng serye ang natutuwa dahil marunong na raw umalma at lumaban ngayon si Andeng, palaban na raw ang role ni Bea Alonzo, hindi tulad nu’n na tanggap na lang nang tanggap ito ng mga panghuhusga sa kanya ng dating misis at mga anak ni Ian sa istorya.

At tama sila, kung kailan nagkaedad si Ian Veneracion ay saka pa mas lumakas ang kanyang appeal, ngiti at titig pa lang daw ng guwapong aktor ay ulam na.

Kahit pagod sa maghapon ang ating mga kababayan ay talagang hinihintay pa rin sila ng seryeng nagpapakilig sa kanila bago matulog.