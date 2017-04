And the winner is…

Si Awra Briguela nga ang tinanghal na grand winner ng “Your Face Sounds Familiar Kids” nang magtapos ito last weekend.

Napanalunan nito ang premyong isang milyong piso, plus house and lot. Si Nicki Minaj ang inimpersonate ng batang komedyante na tinatawag nga ngayong “batang Vice Ganda.”

“Sobra kaming proud na proud sa ‘yo dahil napakabait mong bata at sobrang mahal na mahal mo family mo at alam namin lahat na hindi ka magbabago! Mahal na mahal kita!,” pahayag naman ni Coco Martin sa co-star niya sa “Ang Probinsyano” na sa simula pa lang ng kontes ay lagi nang ikinakampanya si Awra sa mga fans niya.

Isa nga raw yun sa mga rason kung bakit umapaw ang text votes ni Awra kahit sa pakiwari ng ilan ay mayroong mas deserving sa kanyang manalo.

Well, masisisi ba nila si Awra kung meron siyang Vice Ganda at Coco Martin na mga nanay-nanayan at kuya?

Ang crowd favorite na si Elha Nympha na napakagaling sa panggagaya kay Pavarotti ang naging second placer habang si AC Bonifacio naman ang nakakuha ng ikatlong puwesto.

Bukod sa premyong isang milyon at house and lot, binigyan din ng trip to Korea na good for four si Awra, na balitang very soon ay magkakaroon uli ng movie project.

****

Sa tindi ng inabot na iskandalo ng JADINE o nina James Reid at Nadine Lustre sa mga akusasyon at paninira nitong concert promoter cum producer sa Amerika, mukhang aabot nga sa korte o legal forum ang battle.

For sure mga Kabayan Weekly readers ay nabalitaan na ninyo ang mga naging hinaing o reklamo ni Elaine Crisostomo sa JADINE na nag-show nga sa USA recently.

Mula sa pagiging bastos ng mga artista, napunta na ang isyu sa yabang, pagiging liar at unprofessional at pera-pera.

Nagbigay na ng official statement ang Viva outfit ng Jadine at naghahamon naman ang panig ni Crisostomo na maglabasan ng ebedensya.

Ilang beses na ring nasangkot sa kontrobersya itong si Crisostomo kaugnay ng mga usaping shows and concerts kaya’t parang mahirap siyang makakakuha ng simpatiya despite her said evidences.

Sinasakyan naman ng mga “bashers” ng Jadine ang usapin for the simple reason na meron silang ibang love teams na gusto.

****



Holy Week na this week at kahit busy nga ang karamihang mga kapwa Kristiyano sa pagpa-plano na ng mga pagninilay-nilay at bakasyon, puspusan din ang mga palabas sa TV tungkol dito.

Muli na namang magkukumpetensya ang noontime shows na “Eat Bulaga” at “It’s Showtime” sa mga espesyal nilang drama featuring their hosts and artists.

Parehong nakaka-excite lalo pa’t first time rin yatang aarte sa drama sina Alden Richards at Maine Mendoza under “Eat Bulaga” show, habang may mga baguhan ding cast members ang “Showtime” gaya ng Hashtags at Girl Trends na sasabak na rin sa artehan.

Of course nandiyan ang mga pambato nilang mga “main hosts” at tapatan kung tapatan na lang ng araw kung sino ang makakatapat nino?

Choose your bets na lang and enjoy!

****

At bago pa man nga mag-holy week, humabol at 73 years old ang magaling na singer na si Barry Manilow bilang “latest” (and probably the oldest?) addition sa mga world-renowned artists na umaming “gay.”

Finally, sa bibig na niya nanggaling ang rebelasyon though more than two decades pa siya pinagdududahang bading at nakikipag-relasyon sa kapwa lalaki.

In fact, naalala namin nung pumunta siya dito sa Pilipinas in the late ‘80s sa kanyang ULTRA show. Kalat na kalat na noon ang diumano’y pakikipaglandian niya sa eroplano sa kanyang noo’y assistant na ngayon pala’y manager na niya.

Well, sadyang may ganyang mga kafatid di vah? At least nakahabol siya sa bonggahan hahahaha!

Kesa naman magaya siya sa ibang isinama na lang sa hukay ang ganung aspeto ng buhay nila gayung alam naman ng lahat ang preference nila sa sex noh!

Kaya dun sa mga local artists na matagal na ngang pinagdududahan at sinasabing mga kafatid sa federacion, hmmm…you can take your cue from Barry Manilow, a world class artist indeed.

Ika nga nila, it’s better late than never hahahaha!