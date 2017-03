Alden, tuloy ang swerte

Kaarawan nu’ng January 2 ni Alden Richards. Maligayang-maligaya ang Pambansang Bae dahil nasa kasagsagan pa rin ang kanyang kasikatan hanggang ngayon.

Nabigo ang mga humula na nu’ng nakaraang taon ay tatamlay na ang kanyang popularidad dahil hindi na ganu’n kaingay ang loveteam nila ni Maine Mendoza, pero kung meron mang nabawasan ang kasikatan ay siguradong hindi ‘yun si Alden, dahil namamayagpag pa rin ang kanyang career hanggang ngayon.

Sangkap ng kasikatan ang kung anu-anong kontrobersiya, totoo man o imbento lang, nakapagitna sa kung anu-anong isyu ang Pambansang Bae.

Meron daw siyang girlfriend na hindi artista, nakikita raw siyang dinadalaw ang mahiwagang babae sa isang kilalang subdivision ng mga bukod-na-pinagpala sa Makati, maagap nang nilinaw ng actor-singer na walang katotohanan ang kuwento.

Unang Pasko at Bagong Taon at unang pagdiriwang na rin ng kaarawan niya ang pinagsaluhan ng kanyang pamilya sa nabili-ipinagawa niyang bahay sa Nuvali.

‘Yun ang isa sa mga naging prutas ng kanyang pagiging propesyonal, masipag at matiyaga, nilalapitan talaga ng magandang kapalaran at ng mga biyaya ang taong mapagmahal at mapagpahalaga sa kanyang propesyon.

Panibagong taon na naman ng mga paghamon ang haharapin ni Alden Richards, pero walang dudang nasa gitna pa rin siya ng aksiyon sa kabila ng lahat, dahil hindi lumaki kailanman ang kanyang ulo sa kabila ng kanyang katanyagan.

Maligayang kaarawan uli, Alden Richards, mas marami pang suwerte at biyaya para sa iyo ngayong 2017!

-o0o-

Sa ospital nag-Bagong Taon ang mag-iinang Kris Aquino, Josh at Bimby. Mataas ang lagnat ni Bimby, nang-aabala naman ang ubo at sipon ng aktres-TV host, walang sakit si Josh pero mas pinili nitong makasama sina Kris at Bimby sa ospital.

Pero masaya pa rin si Kris dahil magkakasama silang mag-iina, nagkasakit man ay matindi pa rin ang kanyang pag-asa na maganda ang nakalaan para sa kanya sa taong ito, isang network na pamamahayan niya nang matagal na panahon.

Kahit saan kami magpunta nitong mga nakaraang araw ay si Kris ang kinukumusta sa amin, kailan daw kaya siya makababalik, senyal ‘yun na marami nang nakaka-miss sa kanya.

At sana nga’y ‘yun ang sorpresa para sa kanya ng 2017, makababalik na sana siya sa kanyang pedestal, masyado nang mahaba ang kulang isang taon niyang hindi paglabas sa mainstream television.

Alam naming hindi naman siya naghahanap ng personal na makapagpapaligaya sa kanya, pero saka na muna ang lovelife, ang dapat niyang mas bigyan ng panahon ngayon ay ang muling mayakap ang sumisipang karerang nawala sa kanya nu’ng nakaraang taon.

Nagbabago ang pagkaka-salansan ng mga bituin taun-taon. May paikut-ikot lang at merong iniikutan. Sana’y maging maganda ang kapalaran ng career ni Kris Aquino ngayong taon ng Rooster.

By: Cristy Fermin