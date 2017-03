Aga Muhlach pursigido ring magpapayat

JM de Guzman, ayaw nang makatrabaho ng mga taga-showbiz?

Gaano katotoo ang balitang diumano’y nakiusap si JM de Guzman na muli siyang mapasama sa part two ng indie movie na pinagbidahan nila nina Uge Domingo, Kean Cipriano at Cai Cortez?

Noong lumabas kasi ang balitang magsisimula na itong mag-shoot at si Khalil Ramos na raw ang magre-reprise ng noo’y role ni JM, balitang nagparamdam ang binata.

May sariling dahilan ang mga producers ng movie kung bakit ayaw nilang sagutin ang isyung ito, pero napakalaking hamon ito for Khalil lalo pa’t “major” role ang pupunuan niyang papel.

Bakit nga ba hindi ito naibigay uli sa magaling na aktor? Totoo kaya ang nasagap naming tsismis na “ayaw umano” ng mga producers at ilan sa mga kasamahan sa movie na muli nilang makatrabaho si JM?

Hala . . .

~~~~~

Balik-ABS-CBN si Aga Muhlach as one of the four judges sa bagong reality show na Pinoy Boyband Superstar.

Sasamahan niya sina Sandara Park, Yeng Constantino at Vice Ganda bilang mga judges, habang si Billy Crawford ang magiging host nito.

Dahil magtatapos na this weekend ang The Voice Kids, ito ang mag-ookupa ng timeslot kung saan naging bongga ang stint ni mega star Sharon Cuneta as coach kasama sina Lea Salonga at Bamboo.

Balitang pursigido din sa pag-lose ng weight ang dating matinee idol dahil ayaw daw nitong matawag na “tatay” ng mga makakasamang judges at host.

~~~~~

Ex-dyowa ng pamangkin ni Cesar Montano may personal na galit kay Baron?

Simple lang ang sagot sa mga nagtatanong tungkol sa patutsada ni Cesar Montano laban kay Baron Geisler.

Ex-boyfriend si Baron ng pamangkin ni Cesar at ang tsismis, hindi naging maganda ang trato niya kay Isabel Cantu.

Sounds familiar ang name ni Isabel dahil reporter ito ng CNN Philippines at umapir na siya noon sa mga pelikula ni Cesar.

Nakikita ko si Isabel sa mga showbiz presscon dahil takaw-atensyon ang beauty niya. Namana niya ang good genes ng kanyang Tito Cesar na protective pero hindi nakialam noon sa stormy relationship nila ni Baron

~~~~~

‘Ang Babaeng Humayo’ nag-iisang Asian film na ipapalabas sa 2016 Venice Film Festival

Ang Cinema One Originals produced film na Ang Babaeng Humayo (The Woman Who Left), ang comeback film ng nag-iisang Charo Santos kasama ang multi-awarded actor na si John Lloyd Cruz, ang kaisa-isang Asian film sa Main Competition category na ipapalabas sa 2016 Venice Film Festival sa August 31 hanggang September 10 sa Lido, Venice.

“Congratulations to direk Lav Diaz for bringing honor and pride to our country once again. I am very proud and humbled to be part of this extraordinary film and excited for our Kapamilyas to watch it,” sabi ni Madam Charo.

“Ang Babaeng Humayo is Cinema One Originals production’s biggest film to date and everyone in the team is excited with the dramatic comeback of Charo Santos,” dagdag pa ng Cinema One channel head at ang executive producer ng pelikula na si Ronald Arguelles.

Idinirehe ng internationally acclaimed Filipino independent filmmaker na si Lav Diaz, ito ay kinunan pa sa hometown ni Santos sa Calapan, Oriental Mindoro.

“The inspiration of the story is Tolstoy’s ‘God Sees the Truth but Waits.’ What really struck me when I read it was that neither of us really understands life. We don’t really know. This is one of the most essential truths of existence. And more often, we abide and succumb to life’s randomness,” sabi ni Diaz, na siyang editor at cinematographer din ng pelikula.

Kasama nina Santos at Cruz sa pelikula sina Michael de Mesa, Shamaine Centenera-Buencamino, Nonie Buencamino, Marj Lorico, Mayen Estanero, Romelyn Sale, Lao Rodriguez, Jean Judith Javier, Mae Paner, at Kakai Bautista.

~~~~~

Rhian Ramos overwhelmed sa pagtanggap sa kaniya ng mga tao

Isang first para kay Rhian Ramos ang maging cover girl ng FHM magazine for the month of July. Bukod pa rito, number 5 pa siya sa FHM 100 Sexiest Women at kabilang sa mga rumampa sa victory party na ginanap noong July 26.

Ayon sa Sinungaling Mong Puso leading lady, overwhelmed siya sa mga positive response na nakuha niya lalo na habang rumarampa kaya labis ang pasasalamat niya sa kanyang mga supporters na idinaan ang kanyang mensahe sa kanyang Instagram account na @whianwamos “Dear supporters of @fhmphilofficial and of course mine as well, It was so much fun meeting you all yesterday! Extra thanks to those who came early to have their magazines signed! To those who cheered me on at the party, i hope you had fun and fyi, your voices made me blush! Every vote feels like a compliment, so thank you for those? What a fun and STRANGE experience, ‘til i see you guys again…!”