Sarah Geronimo may iniiwasan kaya no-show sa MTV music fest?

If we were to base Sarah Geronimo’s physical being from her series of appearances including her latest TVC on jeans, then we could agree with everyone’s saying that she is just avoiding something.

Sa napakaganda kasi niyang aura at napaka-seksing mga TV appearances, hindi mo papaniwalaan na mayroon itong karamdaman umano.

As we reported here, yun ang sinabi niyang rason kung bakit hindi siya makakasali sa isang musical event na inisponsor ng MTV Asia dahil mayroon nga siyang “sakit” na dapat na pagalingin.

Pinatotohanan na ito ni Sarah pero never naman niyang ni-reveal kung ano nga ito? Mas lalo namang walang sasabihin ang bf niyang si Matteo Guidecilli na sinasabing mas una pang naka-alam kesa sa mga parents ng pop Royalty?

Hmmm…si Sarah naman. Kung kelan nagkaka-edad, saka naman natututo ng mga ek-ek na kaartehan kung hindi man gimik na matatawag di ba?

*****

LizQuen relationship, oo na lang ng ama ni Liza ang kulang

“Oo na lang ng father niya (ang kailangan),” sagot ni Enrique Gil sa isang panayam kaugnay ng estado ng relasyon nila ni Liza Soberano bilang mag-bf-gf.

Noon pa kasi napapabalitang “sila na” pero wala pa itong pormalidad dahil nagbigay ng order at pakiusap ang tatay ng batang aktres na kailangang mag-18 muna at ma-enjoy ng dalaga ang kanyang pagka-dalaga

Marespeto naman itong tinanggap ng binata na noon pa pala nanliligaw sa dalaga habang ginagawa nila ang Forevermore. Sa lahat nga ng nakatambal ng aktor ay kay Liza lang ito nagpaka-seryoso at balitang mas naging focused sa buhay.

Maganda ang tandem nila sa top rating series na Dolce Amore at mayroon din silang pagsasamahang movie. Tahimik naman ang kampo ni Liza tungkol sa isyu pero never naman itong nag-deny o nag-inarte na “friends” lang sila ni Quen.

In fact, laging sinasabi ng magandang aktres na nahanap na niya ang gusto niyang maging bf at na kay Enrique na nga ang mga katangiang pangarap niya sa isang makakasama sa buhay.

But for now, happy naman sila sa set-up nila at ramdam ng mga supporters and fans nila ang maganda nilang samahan on and off screen. Kapwa nila binibigyan ng pokus ang karir nila at isa nga ang tandem nila sa top 3 most popular and most in-demand loveteams ng bansa.

*****

Liza Soberano itinangging may role siya sa Spiderman movie

Meanwhile, sinabi naman ni Liza na hindi totoo ang tsikang kinukuha siya for the next Spiderman movie to play Mary Jane or the Asian version of the said role.

Ang mga fans niya umano ang nag-wish at nag-tweet sa mga taga-Marvel (maker of the franchise) na sana nga daw ay kunin nila ang batang aktres, pero siyempre ay sobrang natutuwa daw siya if ever mang mapansin man lang yun.

“Hindi naman masama ang mangarap di ba? Of course that will a big, big honor,” sey pa ng napakagandang aktres na lagi na ngang napapansin ang ganda sa mga international surveys at entertainment sites.

Malay nga naman di ba?

*****

Sen. Dick Gordon tinawag na ‘Batutoy’ si Vice Ganda

Kuwelang-kuwela ang naging guesting ni Sen. Dick Gordon sa Gandang Gabi Vice last Sunday (June 12, Independence Day episode).

Game na game itong nakipag-okrayan kay Vice na tuwang-tuwa ditong nag-share ng ilang “historical facts” tungkol sa ilang lider ng gobyerno, mga bayani at ilang datos tungkol sa bansang Pilipinas.

Napasayaw pa ito ni Vice ng pamoso ngayong Tatlong Bibe dance-craze at binigyan pa nito ng palayaw ang magaling na host-actor bilang term of endearment daw. “Batutoy” daw ang bagay na nickname dito bilang siya si Jose Viceral na tinatawag na “Utoy” sa bahay nila noong bata pa daw ito.

Tawang-tawa kami ng kantahan pa ito ng magaling na Senador ng “Utoy Batutoy,” na akala mo’y naghe-hele ng bunsong anak na ikinagalak naman lalo ni Vice.

Nakaka-feel good talagang makapanood ng mga ganung palabas lalo pa’t hindi mo aakalaing ang mga ganung personalidad ay ma-eeklay ni Vice ng wagas.

Well, kaya nga sila naging very close ni President Digong Duterte dahil nung minsan ding maging guest sa same show ang bagong Presidente ng Pilipinas ay grabe rin itong naaliw sa antics at ka-ismartehan ni Vice.

The fact is, iyan nga ang isa sa mga ibinabatong isyu ngayon kay Vice ng mga “fanatics” na Kris Aquino-Pangulong PNoy supporters dahil umano ay “plastik at mabilis mag-shift ng gear” ang actor-host na noon ay sobrang BFF ni Kris at nagtatawagan pa silang “mag-asawa.”

Pero hindi na ito pinatulan pa ni Vice dahil aniya, “wala naman kaming isyu ni Kris. We are still very good friends at mag-asawa pa din ang tawagan namin. May mga bagay lang talaga sa mundong ito na hindi na kailangang i-esplika sa lahat dahil kahit anong magandang intensyon mo ay pilit nilang hahanapan ng butas, ng mali o ng negative.”

Yun na!

*****

Line-up ng Gilas Pilipinas kumpleto na

Buo na ang 14-man line-up ng Gilas Pilipinas na mag-ti-train ng 21 days sa Europe bilang paghahanda sa 2016 FIBA Olympic Qualifying Tournament ngayong July 5-10 sa MOA Arena.

Ang napili ni head coach Tab Baldwin ay sina: naturalized Filipino na si Andray Blatche, Junemar Fajardo ng San Miguel, Jayson Castro, Ranidel de Ocampo, Troy Rosario at Ryan Reyes ng Talk N Text, Gabe Norwood at Jeff Chan ng Rain or Shine, Marc Pingris ng Star, Calvin Abueva ng Alaska, Japeth Aguilar at LA Tenorio ng Barangay Ginebra, Terence Romeo ng Global Port at ang two-time UAAP MVP na si Bobby Parks Jr. na hindi pa naglalaro sa PBA.

Malungkot naman ang mga taga-suporta ni Marcio Lassiter ng San MIguel dahil nakasama dapat ito kung hindi lang ito dinapuan ng “bronchopneumonia.”

Sa naturang 14-man team kukunin ang 12 official players na maglalaro para sa Gilas Pilipinas at ang dalawang matitira ay gagawing “reserve” ng koponan.

Ang naturang Manila leg ng Qualifying Tourney ay lalahukan ng mga bansang France, New Zealand, Canada, Senegal at Turkey.

Ito na rin lang ang nalalabing pag-asa ng Pilipinas para makakuha ng tiket sa 2016 Olympic Games na magaganap sa Rio de Janeiro sa Brazil ngayong August.

Here’s then wishing them all the best at nagdarasal nga ang sambayanan na “sana” ito na nga ang koponang muling maglalagay sa mapa ng Pilipinas sa Olympics.