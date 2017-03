Sharon Cuneta nakakaubos ng siyam na tuhog ng banana cue

Napakalaki na nga ng nahuhulog na timbang kay Sharon Cuneta. Hindi lang basta pumapayat ang Megastar, lumilitaw na uli ang kanyang mga panga, ‘yun ang parang aparisyon na pinakahihintay na makita ng kanyang mga tagasuporta.

Napakalayo na ng kanyang itsura sa dating Sharon na walang leeg, pagkalalaki ng braso, kahit magsuot ng itim na damit ay umuumbok pa rin ang mga taba-taba sa kanyang katawan.

Aminado naman ang singer-actress na napabayaan niya ang kanyang sarili, hindi siya nagpairal ng disiplina, kain lang siya nang kain pero hindi niya naman sinusunog ang mga calories na nadadagdag sa kanyang katawan.

Ikinuwento ng isang magaling na aktor na siyam na tuhog ng banana cue ang nakakayang ubusin ni Mega sa minsanang upuan lang.

Kapag nananalamin daw siya ay parang gusto niyang basagin ‘yun, masusugatan lang daw kasi siya, kaya puro himutok at buntong-hininga na lang ang nagagawa niya.

Pero ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa dati ang katawan ni Sharon, hindi man niya makuha ang kanyang timbang nu’ng wala pa siyang mga anak ay napakaganda na rin, dahil napakalaking timbang na niya ang nawawala ngayon.

Palagi siyang natatapilok nu’n, napipilay siya, kasi nga ay hindi na kayang kargahin ng kanyang mga paa ang sobrang laki at bigat ng kanyang katawan. Pero sa pinaiiral niyang disiplina ngayon ay walang imposible.

Nakikita na natin ngayon ang malaking diperensiya, pumapayat na talaga si Mega, hindi lang siya ang maligaya sa nangyayari ngayon kundi lalo na ang kanyang mga tagahanga na kailanman ay hindi nang-iwan sa kanya.

Diet pa more!!!!

-o0o-

Pamilya Barretto at war pa rin

Pagkatapos ng mahabang panahon ng kanilang pananahimik, maraming nag-akala na nagkakaroon na ng patagong pagkakasundo ang mga miyembro ng pamilya Barretto, pero hindi pa rin pala.

Magkakontra pa rin sina Gretchen at Claudine, hindi pa rin kasundo ni Gretchen ang kanyang inang si Mommy Inday Barretto, sa halip na bumabaw ang problema sa kanilang pagitan ay mukhang mas lumalalim pa.

Mahirap ipaliwanag pero matindi ang kinikimkim na sama ng loob ni Gretchen sa kanyang ina, kung gusto mong sirain ang maghapon ng aktres, ang susi lang du’n ay ang pangungumusta sa kanyang mommy.

May mga kuwento kaming alam kung bakit ganu’n na lang ang emosyon ni Gretchen laban sa kanyang ina, mga balidong rason ang nalaman naming impormasyon, pero dahil ina rin kami ay parang nahihirapan kaming unawain ‘yun at basta na lang tanggapin.

Ngayon ay nagkakagulo na naman ang mag-iina, pinagdudahan ni Mommy Inday ang isang basher na si Gretchen daw, nakihalo naman sa argumento si Claudine na nasa ospital pa hanggang ngayon.

At least daw, ang kanyang ina na 78 years old na ngayon ay hindi sumasailalim sa proseso ng bottox, pasaring ‘yun kay Gretchen na alam naman ng publiko na palaging nagpapa-bottox.

Natawa kami sa reaksiyon ng kaibigan naming propesor na parang nawawalan na ng pag-asa tungkol sa pagkakasundo ng mag-iina.

Ang kanyang sabi, “Pagkagagandang babae, pero hindi kagandahang example ang ipinakikita! Kailangan pa bang bumaba ang Diyos para magkasundu-sundo na sila?”

-o0o-

Guwapong aktor hindi makaalagwa dahil hawak sa leeg ng mga amuyong

Awang-awa ang mga nakausap naming impormante sa isang popular at guwapong aktor na parang wala nang sariling buhay ngayon. Ihinahalintulad siya ng mga ito sa isang robot na de-susi.

Hindi na kuno gumagana ang kalayaan ng sikat na male personality dahil nakakahon na ang kanyang mga kilos ngayon. Kahit ayaw niyang gawin ang isang bagay ay wala siyang choice dahil ‘yun ang gustong ipagawa sa kanya ng mga taong humahawak sa kanyang leeg.

Reaksiyon ng isang source, “Para na lang siyang lobong walang asoge ngayon. Ni hindi siya makalipad, kasi nga, merong humahawak sa tali niya. Kung hanggang saan lang siya puwede, wala siyang pamimilian, natatakot kasi siya na magbalik sa dati ang career niya!” madiing komento ng nasabing impormante.

Maraming naaawa sa guwapong aktor pero hanggang du’n lang naman ang maibibigay ng mga saksi sa mga nangyayari ngayon sa kanya. Hanggang pakikisimpatya lang dahil ang unang-unang dapat kumilos ay siya.

Wala na siyang karapatang makipagkaibigan ngayon sa mga artistang babae na dati niya namang nakakasama. Hindi puwede, ayaw ng kanyang mga amuyong, kapag nakipagkaibigan siya sa mga girls ay agad nang bobombahin ng pamba-bash ng mga ito ang kahit sinong nakaka-close niya.

Sabi uli ng aming source, “Siya rin naman kasi ang mali, pinabayaan niyang hawakan siya sa leeg ng mga taong ‘yun na nang magsabog ng inggit at karamutan ang langit, e, sobrang gising na gising!

“Kailangan niyang lumaban, ipaglaban niya ang karapatan niya, hindi ‘yung ganyan na palagi na lang siyang sunud-sunuran sa mga taong ‘yun na gusto na lang yata siyang ikulong sa hawla!

“Napakalambot kasi ng ilong ng lalaking ‘yun, wala siyang backbone, natatakot kasi siyang mawala sa kanya ang lahat ng meron na siya ngayon!” nakairap pang komento ng aming source.

Kailangan pa bang i-memorize ‘yan, mga kabayan? Sigurado ako, hindi kayo mauupo ngayon sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan.