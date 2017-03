Scottie Thompson dapat lang sumikat at magtagumpay

Probinsiyano si Scottie Thompson, ang drafted fifth overall nu’ng 2015 PBA draft ng Barangay Ginebra, lumuwas siya sa Maynila at nag-aral sa pamamagitan ng scholarship, natupad ang kanyang pangarap na umangat sa linya ng basketball at ngayon ay isa na siya sa mga tinitilian sa PBA.

May nagkuwento, “Naku, kilalang-kilala ko ang batang ‘yun, dapat lang talaga siyang sumikat at maging successful dahil masikap siya at mabait. Kilala ko ang pamilyang naging dahilan para makapag-aral siya.

“Matiisin si Scottie. Dahil sa kakapusan niya sa pera, e, nilagang saging na saba ang madalas niyang kainin (sikat rin ngayon ang makasaysayang nilagang saging na saba dahil sa ginaganap na hearing sa Kongreso).

“Mura lang kasi ang nilagang saging na saba, ‘yun lang ang kayang bilhin ng pera niya, wala siyang kasawa-sawa sa kakakain ng saging na saba.

“Nakaalpas na lang siya sa ganu’n nu’ng kunin na siyang player sa PBA D-League, gumanda-ganda na ang kita niya, kaya ang saging na saba, e, naging fried chicken na!”

Ibang-iba na ang mundo ni Scottie. Mula sa Davao del Sur ay marami na siyang fans ngayon (self-confessed fan ng PBA rookie ang current PNP Chief, si General Bato dela Rosa), kinakikiligan na siya, lalo pa’t nasa Barangay Ginebra siya, ang koponang never say die.

Sabi uli ng nagkuwento, “Ang nagagawa nga naman ng pagiging mabait, matiisin at pagiging humble. Walang kaangas-angas ang batang ‘yun, napakasimple lang niya”

Kasalukuyang nakikipag-bakbakan ang team ni Scottie para sa kampeonato ng PBA Governors’ Cup kontra ang equally strong na Meralco Bolts.

Hindi binibigo ni Scottie Thompson ang management ng San Miguel franchise, ang kanyang mga team mates at lalung-lalo na ang kanyang milyun-milyong fans dahil sa husay na ipinakikita niya sa bawat laro.

-o0o-

Baron Geisler abala ngayon sa pagpipinta

Medyo tahimik ngayon ang mundo ni Baron Geisler. Sunud-sunod ang kanyang pagpaparamdam few weeks back. Kung anu-anong kalokohan ang pinaggagagawa niya, lumabas ang kanyang pagka-KSP, kaya umani siya ng mga negative comments sa social media.

Baron daw is making himself busy with worthwhile things lately. Mukhang mas gusto niyang mapag-isa, pass daw muna siya sa bar hopping. He’s tired of doing those na raw kaya pahinga raw muna siya sa paglabas-labas.

Matagal na siyang hindi nakikitang nagnonomo-nomo ngayon, pahinga rin muna ang kanyang lalamunan sa paglaklak, mas gusto raw niyang gamitin ang kanyang panahon ngayon sa mga mas makabuluhang bagay-bagay.

“Dati na naman siyang nagpipinta, natigil lang ‘yun nu’ng magkasunud-sunod na ang mga pelikula niya. Pero in fairness, magaling ang mga kamay ni Baron.

“Mahusay siyang pintor, marami na siyang nagawang art pieces na ipinang-reregalo niya sa mga close friends niya.

“That’s what keeps him busy now, tutok na naman siya sa pagpe-paint, marami na naman siyang ginagawa ngayon. Sabi nga ng mga friends niya, para raw siya ma-busy, e, dagdagan na niya ang mga art pieces niya para makapag-exhibit na siya soon,” chika ng isang kakilala ng magaling na aktor.

Salamat naman kung ganu’n na nga ang pinagtutuunan ng panahon ngayon ni Baron Geisler dahil sayang na sayang ang talento niya. Kesa naman sa inom lang siya nang inom na away lang ang ending ay mas maganda na ang ganito na maka-buluhan ang mga ginagawa niya.

*****

Jaclyn Jose kinuyog na rin ng netizens

What’s up, Jaclyn Jose?

‘Yun na lang ang nasabi ng isang nakausap namin pero intindido raw nito kung saan nanggagaling si Jaclyn. Nanawagan kasi ang Cannes Film Festival best actress na bigyan na raw ng katahimikan ang kanyang unica hija, si Andi Eigenmann.

Hindi na raw kinakaya ng aktres ang mga masasakit na salitang ibinabato sa kanyang anak, pusong-ina raw ang umiiral sa kanya at nasasaktan siya para kay Andi. Tama naman ‘yun.

But wait! Imbes na unawain ng mga netizens si Jaclyn sa kanyang pakiusap ay binalikan din nila ng mga nakakalokang mga komento ng aktres! Ngayon ay dalawa na sila ng kanyang anak na inuupak-upakan sa social media.

May punto ang mga nag-react sa pahayag ni Jaclyn Jose. Bilang nanay ni Andi, dapat ay ramdam din niya ang sakit na naramdaman nu’n ng ina ni Albie Casino. Remember, nakisali ang aktres sa pamimintas-panglalait ng kanyang anak sa aktor.

Hinayaan daw niya ang kanyang anak ayon sa isang nagkomento. Pinalalampas niya ang kamalditahan ni Andi, kaya ano ngayon ang nangyari? Upak dito-upak doon ang tinatanggap ni Jaclyn.

Ang punto ng mga netizens ay simple lang. Nu’ng nag-tag team silang mag-inang nagsasalita kontra kay Albie Casino, dapat ay naisip din nila na may ina rin ang aktor na nasasaktan.

“Ang sakit-sakit, di ba? Natikman mo rin ang sakit na naramdaman nu’n ng mommy ni Albie? Ang tawag diyan ay karma!” tirada ng isang nakabasa sa komento ni Jaclyn Jose.

Aray ko!